Une année 2019 inoubliable pour Séville

On se souviendra de l'année qui se termine pour avoir dépassé les 200 matches en Europe, match qui s'est terminé par la victoire.

C'est le 7 novembre devant la Dudelange à Luxembourg que Séville a écrit une nouvelle page de son histoire d'or pour l'Europe. L'équipe espagnole a atteint 200 matchs dans le vieux continent.

2⃣0⃣1⃣9⃣: L'année où la barrière des 200 matches en Europe a été franchie. 🇪🇺🏆⚪️🔴 # vamosmiSevilla #WeareSevilla

– Sevilla Fútbol Club (@SevillaFC) 28 décembre 2019

Et parler de Séville en Europe, c'est en faire un grand club: 5 Europa League et une Super Coupe d'Europe, ce n'est rien. Au cours de ces plus de 200 matchs déjà, Nervión a cumulé 109 victoires, 41 nuls et 52 défaites. C'est la cinquième équipe espagnole avec le plus de participation en Europe … presque rien.