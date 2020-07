La parade nuptiale de Barcelone continue pour Lautaro Martinez. L’attaquant argentin, ce n’est pas un mystère, le club de Blaugrana aime beaucoup pour la prochaine saison même si l’Inter ne voudrait pas se priver de son numéro 10. Selon les rapports de l’édition d’aujourd’hui de Tuttosport, au cas où l’intérêt devrait Reste donc voici que Suning pourrait ajuster le contrat du Bull, qui gagne actuellement 2,5 millions d’euros. En plus de s’étendre de 2023 à 2024, il pourrait y avoir un doublement de l’émolument annuel.

fonction addListener (élément, type, rappel)

{

if (element.addEventListener) element.addEventListener (type, rappel);

else if (element.attachEvent) element.attachEvent ('on' + type, rappel);

}

fonction getQueryParam (param)

{

var result = window.location.search.match (new RegExp ("(? | &)" + param + "([])? = ([^&]*) "));

résultat de retour? résultat[3] : faux;

}

/ * Réglage des variables * /

var menunav = 'série-a';

var address = window.location.pathname.split ("https://www.tuttomercatoweb.com/");

var word = '';

if (word == '') word = getQueryParam ('word');

var zone = "default";

var action = "read";

var idsezione = "1";

var titolo_art = "Inter, Lautaro prêt pour le renouvellement: une année de contrat de plus et un engagement doublé";

var section_art = "Serie A";

var now = '5 juillet à 13h16';

var team = "";

/ * Paramètre de la barre de recherche (avec titre) * /

var searchbar = false;

si (adresse[1]! = '' && word == '') barre de recherche = adresse[1].replace (/ - / gi, "") .replace (/ _ / gi, "") .toUpperCase ();

sinon si (action == 'recherche') {

searchbar = "Recherche";

if (word! = false && word! = '') searchbar = searchbar + 'for' + word.toUpperCase ()

} else if (action == 'contacts') searchbar = action.toUpperCase ();

adresse = adresse[1].replace ('-', '');

if (mot == faux) mot="";

/ * Chargement asynchrone des scripts sociaux (version étendue commentée sur main_all.js) * /

if (("read" == action || "media" == action) && euPubConsentExists) {var scripts =["//connect.facebook.net/it_IT/all.js#xfbml=1"];! function (e) {for (var t = 0, a = e.length; a> t; t ++) {var o = document.createElement ("script"); o.type = "text / javascript", ou .async =! 0 et o.src =[t]; var r = document.getElementsByTagName ("script")[0]; R.parentNode.insertBefore (o, r)}} (scripts)}

fonction lazyImage (id)

{

var imgs = document.getElementById (id);

if (imgs! == non défini && imgs! == null)

{

var img = imgs.getElementsByTagName ('IMG');

if (img! == undefined && img! == null && img.length> 0)

{

pour (var i = 0; i

← 7 combattants qui méritent une place restante sur DWCS, Saison 4

→ voici le nouveau menu Démarrer

Contact

Propulsé par WordPress

Vers le haut ↑

Haut ↑