Une année de la tragédie d’Emiliano Sala: souvenirs entre les cours

Un an après que l’avion dans lequel le footballeur argentin Emiliano Sala coulé dans le canal de La Mancha, La mémoire du joueur argentin reste vivante dans les clubs du FC Nantes et de Cardiff City, qui vous en donnera deux hommages au premier anniversaire de sa mort alors que, d’un autre côté, ils règlent au Tribunal arbitral du sport (TAS) leur différences pour le transfert d’argent de l’avant.

À NANTES PERSONNE VOUS OUBLIE

FC Nantes révélera ce mardi, coïncidant avec la date de sa mort, une chemise albiceleste dédiée qui a été son meilleur buteur pendant trois saisons. L’équipe de France portera ce kit lors de son match de championnat dimanche prochain contre les Girondins de Bordeaux, précisément le club avec lequel Sala a fait le saut en Europe. L’argent récolté avec la vente de ce maillot ira aux clubs argentins dans lesquels le joueur a été formé.

“Emiliano était un footballeur talentueux, chaleureux et humain. Il nous manque tous”, précise la page du FC Nantes, qui annonce que lors de l’échauffement des équipes il y aura une toile sur le cercle central du terrain avec le portrait de Sala. Les marqueurs vidéo afficheront des photographies et des vidéos de leurs quatre saisons au club.

Les spectateurs recevront un magazine avec différents témoignages d’anciens compagnons et d’anciens entraîneurs et dans les gradins un typhon géant sera déployé en hommage au joueur.

IL Y A UN AN

Emiliano Pièce, qui s’est distingué au Nantes FC entre 2015 et 2018, a signé un contrat avec Cardiff City en janvier 2019, après avoir traité des offres variées et succulentes. Le transfert a coûté à son nouveau club 17 millions d’euros, un chiffre jamais vu jusqu’ici dans l’équipe galloise.

Il 21 janvier Sala, 28 ans il a voyagé de Cardiff à Nantes pour dire au revoir à ceux qui avaient été ses compagnons et cette même nuit, il a entrepris le voyage de retour vers les îles dans un avion privé, un Piper PA-46 Malibu piloté par David Ibbotson.

La trace du navire s’est perdue dans la Manche. L’alarme a été immédiate, bien que les opérations de sauvetage françaises et britanniques aient initialement ouvert la porte à l’espoir en indiquant la possibilité que l’avion ait atterri ou atterri dans un lieu inconnu.

Le 30 janvier, les premiers restes de l’avion ont été retrouvés sur une plage normande. Le 3 février, le navire était situé au fond de la mer. Et le 7, un corps a été retrouvé qui s’est avéré être celui d’Emiliano Sala. Le pilote, 59 ans, n’est jamais apparu.

UNE POLITIQUE QUI RESTE NON RÉSOLUE

Pas une semaine de deuil ne s’était écoulé Nantes et Cardiff ont commencé à montrer leurs différences sur le transfert du joueur décédé Le club gallois a déclaré qu’il paierait la signature s’il était “contractuellement lié”. Mais s’il y avait “une anomalie”, cela défendrait ses “intérêts”, a déclaré le président Mehmet Dalman.

Nantes a réclamé le premier paiement convenu et a demandé le soutien de la FIFA, qui a ouvert une enquête le 27 février. Selon Cardiff City, le contrat qu’il avait signé avec l’Argentine n’était pas juridiquement contraignant parce que la Premier League ne l’avait pas encore validé. Le 26 avril, la tragédie a ajouté un nouveau chapitre avec la mort par crise cardiaque du père de Sala, Horacio, à Progreso (Argentine).

Le 30 septembre, la FIFA a décidé que Cardiff devait verser à Nantes les 6 millions d’euros correspondant au premier terme du transfert de l’attaquant. Dans sa décision, il a tenu compte des “circonstances uniques et spécifiques de cette situation tragique”. Le club gallois n’était pas satisfait et a fait appel au TAS.

La solution finale de l’affaire prendra même plusieurs mois., puisque le Tribunal arbitral, en annonçant qu’il acceptait l’affaire, a également précisé qu’il n’y aurait pas de peine avant le mois de juin. À un certain moment avant cette période, vous tiendrez une audience avec les parties concernées.

LE CARDIFF AUSSI HOMENAJEA

Il Cardiff il aspire avec son recours à ne pas payer de montant pour un joueur dont il ne peut plus jouir. Mais le poli n’enlève pas les braves: le club a encouragé ses membres et adeptes à se rencontrer ce mardi et à rappeler à Sala la statue de Fred Keenor, à proximité immédiate de son stade, pour lui rappeler le premier anniversaire de sa mort. Dans la cathédrale de St David, il y aura un service religieux à la mémoire de Sala et Ibbotson, auquel participeront les membres du club.

Pendant ce temps, coïncidant avec l’anniversaire, le livre “Le meurtre d’Emiliano Sala” a été publié au Royaume-Uni, écrit par le journaliste Harry Harris, qui étend une ombre de suspicion sur le rôle de Nantes dans l’accident mortel. Selon l’auteur, les tribunaux décideront bientôt s’il existe une base pour étayer ces doutes.