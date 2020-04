Une année s’est écoulée: l’Universidad Católica se souvient de la victoire contre U

Un jour comme aujourd’hui, mais en 2019, le football chilien a connu une nouvelle édition de la Classique universitaire, qui a été jouée à San Carlos de Apoquindo.

C’était un après-midi de rêve pour les croisés, qui ont gagné 4 à 0. L’Université catholique a donc profité du manque actuel d’activité pour revoir ce classique, en détail.

Aujourd’hui marque l’année d’un grand match qui, avec @MovistarChile, nous nous souviendrons dans #HistoriasCruzadas: une victoire 4-0 dans la Classique universitaire 2019! 🔥

Grande victoire pour #LosCruzados où ils ont marqué Fuenzalida, @EdsonPuchCortez, @ Riascos1120 et Aued ⚽ # MovistarChile # EfemérideCruzada pic.twitter.com/kRUEt2V2iR

– Université catholique (@CruzadosSADP) 14 avril 2020

De l’arrivée au stade et l’alignement, en passant par l’échauffement avant le match et la dernière harangue du vestiaire, jusqu’aux quatre buts.

#LosCruzados est arrivé à San Carlos! 🙌

Ceux mentionnés par DT Gustavo Quinteros sont déjà dans le Fort. L’alignement de cette nouvelle University Classic arrive bientôt! 🔥 # HistoriasCruzadas # EfemérideCruzada #MovistarChile @MovistarChile pic.twitter.com/JTY7onv4X0

– Université catholique (@CruzadosSADP) 14 avril 2020

Avec le soutien des fans qui remplissent la forteresse, #LosCruzados, nous avons déjà commencé le travail pré-compétition ⚽

Dans l’ensemble, les garçons! 💯 # HistoriasCruzadas # EfemérideCruzada #MovistarChile @MovistarChile pic.twitter.com/6IZk68d1GF

– Université catholique (@CruzadosSADP) 14 avril 2020

Il ne reste plus rien à sortir sur le court! ⚽

La dernière harangue, l’étreinte du groupe, le mot du “professeur” Quinteros 🗣

Tout est dans #LosCruzados pour cette nouvelle Classique Universitaire! 💪 # HistoriasCruzadas # EfemérideCruzada # MovistarChile @MovistarChile pic.twitter.com/LWgLsqahj4

– Université catholique (@CruzadosSADP) 14 avril 2020

BUT, Gooooooool de #LosCruzados! 🥳

En moins de 30 secondes, le module complémentaire La Franja ouvre le compte! ⚽

La “Chapa” Fuenzalida profite de la superbe passe de Carlos Lobos et prend une main droite imbattable. Golazo! 💣 # HistoriasCruzadas # EfemérideCruzada # MovistarChile @MovistarChile pic.twitter.com/ZLhtVT0OO9

– Université catholique (@CruzadosSADP) 14 avril 2020

BUT, BUT, BUT de #LosCruzados et c’est de la joie pure! 🕺💃

À 86 ‘et après un ballon arrêté, Luciano Aued donnait une tête précise à 4-0 par La Franja. Quelle victoire! 🔥⚽ # HistoriasCruzadas # EfemérideCruzada # MovistarChile @MovistarChile pic.twitter.com/oaWAyGXofx

– Université catholique (@CruzadosSADP) 14 avril 2020

Quel triomphe, quelle victoire, quelle fête! 🥳⚽

Merci à tous les #LosCruzados et #LasCruzadas qui ont laissé leur voix encourager 👏, maintenant célébrons tous ensemble! ⚪🔵 # HistoriasCruzadas # EfemérideCruzada # MovistarChile @MovistarChile pic.twitter.com/PcpAOVWOG0

– Université catholique (@CruzadosSADP) 14 avril 2020

Le classique universitaire de la première manche du Championnat 2019 a fini par être représentatif du résultat final du tournoi, qui a marqué le double championnat de l’Universidad Católica et l’obtention de son titre 14.