Une autre soirée mémorable à Anfield, mais pas pour Liverpool …

C’était une autre de ces nuits européennes mémorables à Anfield, mais à cette occasion, pas pour Liverpool. L’équipe de l’Atlético Madrid de Diego Simeone a fait irruption dans le Merseyside pour gâcher tout parti que les champions d’Europe en titre auraient pu espérer, et a même donné à Liverpool un sentiment de faux espoir qu’il pourrait bien y en avoir un.

Le spectre d’un but à l’extérieur a hanté Liverpool tout au long de ce match retour, et le premier des deux buts marqués par Marcos Llorente dans la première moitié des prolongations pourrait hanter le gardien des Reds Adrian pendant un certain temps.

L’équipe de Jürgen Klopp était sans l’un de ses héros du triomphe de la saison dernière, le bouchon brésilien Alisson, qui est largement considéré comme le meilleur au monde dans sa position. Atleti contestera cela, et si la propre héroïque de Jan Oblak entre les postes ici mène à un succès futur dans ce tournoi, alors il mettra sa propre revendication pour cet honneur individuel. Mais ici, c’était une erreur individuelle qui était le problème.

Les gardiens de but remplaçants sont remplacés pour une raison, et Adrian n’est pas trop minable pour autant qu’ils vont, mais il y a une raison pour laquelle Alisson est le numéro un de Liverpool, et aussi pourquoi il y avait un peu plus d’inquiétude avant de devenir aussi important jeu sans lui garder le filet.

L’Atlético est entré dans ce match avec quelque chose à quoi s’accrocher. Ils ont encaissé le seul but de cette égalité au match aller et n’avaient absolument aucune intention de jouer ou de doubler leur argent. S’ils le faisaient, ce serait par don. Un cadeau que Liverpool a finalement offert.

Le déroulement du match était une continuation de la première étape où Atleti a marqué dans les cinq premières minutes. 175 minutes plus le temps additionnel d’un but dans la banque et deux banques de quatre, mais Liverpool en avait plus à son sujet à domicile.

Le but extérieur s’est presque montré dans les premières minutes. Un bruit assourdissant a englouti Anfield, les supporters locaux rappelant à leurs adversaires qu’ils avaient remporté le tournoi de la saison dernière à leur place. NOUS AVONS GAGNÉ À MADRID, a déclaré l’une des nombreuses bannières qui remplissaient le Kop. Mais pendant un instant, alors que Joao Felix a fendu un ballon entre Virgil van Dijk et Joe Gomez pour Diego Costa à récupérer, les cœurs étaient dans la bouche. Le Brésilien devenu Espagnol a frappé son tir largement et le bruit est revenu.

Klopp a obtenu ce qu’il avait demandé d’un Anfield attentif mais amplifié, qui a encore augmenté le volume à la suite d’un tir de Sadio Mane et d’un dangereux centre de Trent Alexander-Arnold qui a forcé Oblak à agir.

Peut-être de manière inattendue, Liverpool a montré plus d’aiguilles que l’équipe de Simeone, avec le capitaine Jordan Henderson régulièrement impliqué, mais tant que le score restait 1-0 en faveur des Espagnols, cela signifiait peu, et cela signifiait encore moins le coup de sifflet final.

Liverpool a joué certains des meilleurs matchs de football qu’ils ont depuis quelque temps et a été soutenu par deux excellentes performances de leurs milieux de terrain plus avancés, Alex Oxlade-Chamberlain et Georginio Wijnaldum.

Il y avait eu un aperçu du but d’ouverture lors de la première attaque significative du match à domicile. Alexander-Arnold se déplaçait dans des lacunes en bas à droite partout où Mohamed Salah et Oxlade-Chamberlain avaient quitté l’espace, et à cette occasion, il s’est retrouvé au milieu de terrain. Il a envoyé l’un de ces croisements qui ont contribué à faire de lui l’un des acteurs les plus créatifs d’Europe à partir de ces postes. Il a été accueilli par Wijnaldum, mais il a été facile pour Oblak d’effectuer le premier de ses neuf arrêts dans la nuit.

Les avancées de Wijnaldum ont été un élément clé du plan de Klopp et la prochaine fois qu’un tel croisement est arrivé, cette fois d’Oxlade-Chamberlain, il a trouvé le fond du filet avec une tête pour rétablir la parité pour la première fois en plus de deux heures de football.

Liverpool avait besoin de marquer un de plus mais savait aussi qu’un autre de l’Atlético allait mettre fin à l’égalité.

C’était moins une défense de leur couronne de Liverpool, plus une attaque pour le garder. Oblak était occupé, à l’exception de Salah, Mane et Oxlade-Chamberlain, dont les tirs dangereux à distance donnaient à Atleti autre chose à penser au-delà du maintien de leurs deux banques de quatre.

Costa a été retiré par Simeone, au grand dam de 31 ans. Son coup de colère contre une bouteille d’eau alors qu’il quittait le terrain était la chose la plus dangereuse dans laquelle il avait été impliqué depuis cette première chance. Llorente, l’homme qui l’a remplacé, se révélera être le véritable facteur de différence.

Pour Liverpool, l’introduction de James Milner, qui a remplacé Oxlade-Chamberlain, a vu Salah avancer plus loin, et lui et Mane essayaient de tout pour forcer le deuxième but. Des dribbles hypnotisants à l’intérieur de l’aile droite par Salah n’ont abouti qu’à un coup de feu tiré dans le Kop, et Mane a tenté deux coups de pied en hauteur qui ont fait de même.

Les visiteurs étaient à côté de trouver le filet, mais Saúl avait été hors-jeu pendant l’intégralité de la préparation du coup franc qui a mené à sa tête, malgré que l’arbitre Danny Makkelie lui ait parlé de sa position avant le coup franc. pris.

Les prolongations ont entraîné des hauts et des bas du football pour les deux groupes de fans en une période concentrée de 15 minutes. Wijnaldum a magnifiquement pris d’assaut la droite avant de traverser vers Roberto Firmino. L’attaquant a frappé le poteau avec son premier effort mais jouait simplement un un-deux avec les boiseries, rentrant à la maison le rebond. Anfield s’est levé pour célébrer ce qui ressemblait à un autre retour contre l’opposition espagnole.

À peine trois minutes plus tard, le mauvais dégagement d’Adrian est tombé aux pieds de João Félix, et le Portugais a nourri Llorente, qui a placé son tir autour du gardien encore mal positionné, laissant Liverpool avec une montagne à gravir. Son deuxième, après une pause de son compatriote remplaçant Alvaro Morata, les a laissés bloqués au fond, et le troisième marqué par Morata les a renvoyés chez eux et hors de la compétition.

Simeone beugla devant ses fans, qui avaient vécu leur propre soirée mémorable à Anfield, mais c’était une pour Liverpool et Adrian à oublier. Les supporters locaux qui sont restés, leurs esprits se sont déjà tournés vers la proximité de leur équipe avec un premier titre de champion en 30 ans, ont applaudi les deux équipes hors du terrain où Atleti est resté avec leurs fans pendant un certain temps, savourant le moment.

James Nalton