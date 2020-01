Une belle Rome coincée à égalité dans le derby de la capitale. Acerbi sauve la Lazio

ROME. Au stade olympique, c’est l’heure du derby, Rome et Lazio sur le terrain pour un défi en vue de la Ligue des champions. Les Biancocelesti sont revenus d’une série de victoires consécutives impressionnantes en championnat, mais ont été éliminés en Coupe de Naples, les Giallorossi arrivent au rendez-vous après les KO de la Coupe d’Italie contre la Juventus.

LES CHOIX DES MISTERS

Type de formation pour Fonseca, en défense Santon préféré à Florenzi à droite, médian avec Cristante qui détecte le Diawara blessé. En attaque, les Giallorossi retrouvent Dzeko, derrière lequel agit le trio composé de Under, Pellegrini et Kluivert. Pour Inzaghi, de 1 ‘Luiz Felipe et Correa, Lulic a préféré Jony sur la gauche.

JEUX DE ROME, DESSINS DE LAZIO

Bon rythme de course, immédiatement une tentative de la Lazio avec un ballon insidieux mis dans la zone par Luis Alberto, une réplique immédiate de Roma avec une conclusion par Under muré par Acerbi. Les Giallorossi grandissent et tentent d’inquiéter Strakosha, le faible tir de Veretout et la tête imprécise de Mancini. A 13 ‘, les hommes de Fonseca sont à nouveau dangereux, la banque de Mancini pour Cristante qui touche la barre transversale après un détour décisif par l’omniprésent Acerbi. Radu décida quelques minutes plus tard d’une tentative de Kluivert, possession du ballon de la Roma tandis que la Lazio tentait de frapper la contre-attaque avec la qualité et la vitesse de ses attaquants. A 25 ‘le derby est déverrouillé: lancement de Cristante pour Dzeko, sortie incertaine de Strakosha et déviation de l’arrière du Bosniaque qui fait exploser la partie de l’Olimpico occupée par les fans de Giallorossi. Le filet étourdit les hommes d’Inzaghi qui risquent de capituler à nouveau peu de temps après, cette fois Dzeko reçoit de Pellegrini et soutient Under, décisif Radu qui bloque le tir du Turc. A 34 ‘, de manière presque inattendue, les Biancocelesti trouvent la même chose, une autre erreur criante du gardien de but, cette fois, c’est Pau Lopez. Du coin à gauche, touchez Santon qui génère un clocher, certainement le chiffre espagnol qui permet à Acerbi de déposer confortablement sur le net. Rome ferme la première fraction, une par une, mais les Giallorossi peuvent se plaindre des nombreuses occasions ratées par rapport à la seule créée par la Lazio.

LES GIALLOROSSI NE SE BRISENT PAS, IL SE TERMINE EN PARITÉ

La reprise commence immédiatement avec une bonne occasion pour Roma, le tir de Veretout sur une passe de Spinazzola et le ballon juste au-dessus du poteau. A 50 ‘de pénalité donnée puis retirée du VAR au Giallorossi, contact entre Kluivert et Patric, Calvarese attribue d’abord puis revoit la décision après la consultation technique. La formation de Fonseca continue d’avoir une domination territoriale, puis à 61 ‘de la Lazio bondir avec Correa, une tentative désamorcée par Smalling. Risque une erreur sensationnelle bis Strakosha, après le cadeau à l’occasion du premier but le gardien de but de la Lazio manque le report et sert par inadvertance Veretout, le Français définit pour Dzeko qui frappe le visage de l’adversaire numéro un. Finale incandescente, faible tentative d’Immobile, alors c’est toujours Dzeko qui donne le frisson à la défense biancoceleste, cette fois providentielle Strakosha. Substitutions et fautes interrompent le match, une tentative incisive de Pellegrini et Dzeko, Roma pousse mais ne rompt pas. Après 4 ‘, la course se termine, la formation de Fonseca tout en jouant sur de longs tronçons mieux que les rivaux de la ville doit se rendre sur un pied d’égalité. Implication des hommes d’Inzaghi, les efforts de la Coupe ont pesé plus sur ses garçons que sur les adversaires de l’époque.