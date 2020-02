Une belle Vérone exploite la Lazio, la double pole de Luis Alberto. Protagonistes des gardiens de but

ROME. La reprise de la 17e journée de match au stade olympique Serie A, les hôtes du Lazio héberger leHellas Verona, un défi qui peut donner au Biancocelesti la deuxième place à lui seul, mais même le Gialloblè peut gagner en Ligue Europa s’il gagne.

LES CHOIX DES MISTERS

Patric pour Bastos et Caicedo a confirmé à la place de Correa, puis les choix habituels pour M. Inzaghi dans les rangs capitolins. Un seul changement également pour Juric, Pessina grimpe au milieu de terrain pour remplacer l’Amrabat disqualifié, tandis que l’ex Milan Borini débute à l’attaque à partir de 1 ‘.

PROTAGONISTES GARDIENS DE BUT, PALO LAZIO

Rythmes immédiatement élevés, les deux équipes s’affrontent sans tactique particulière, mais pour détecter le premier vrai ballon de but, il faut attendre un peu plus d’un quart d’heure, en fait à 16 ‘sur un tir croisé de Veloso vient une déviation décisive de Pessina, tout aussi décisive le défilé de Strakosha qui sauve miraculeusement sa propre porte. La réponse de la Lazio arrive à 20 ‘grâce à l’habituel Immobile, sombrero de l’attaquant sur Rrahmani mais Silvestri sort de la menace. Jeu équilibré, peu d’occasions claires, Caicedo, Borini et Leiva tentent en série, mais le résultat ne s’arrête pas de zéro à zéro. A 36 ‘, l’avantage se rapproche de la formation à domicile, tirant sur l’éclair de Luis Alberto, dévie Silvestri du bout des doigts. Une tentative d’Immobile a été bloquée, puis c’est Zaccagni qui a trouvé l’opposition de Patric sur un tir du bord. À la fin de la première fraction encore le numéro dix protagoniste biancoceleste, Luis Alberto reçoit de Lulic et avec un tir bas frappe le poteau. La première mi-temps se termine par des filets blancs, dernier halètement de Caicedo mais Gunter stoppe la conclusion de l’attaquant biancoceleste.

VÉRONE VIVO, LUIS PALO BIS

Des équipes déterminées même au début de la seconde mi-temps, mais dans les 15 premières défenses s’affirment sur leurs attaques respectives. A 60 ‘, un tir insidieux de Veloso engage Strakosha. Les garçons d’Inzaghi répondent, d’abord Immobile en tête titille Silvestri, puis Luis Alberto frappe son deuxième poteau du match avec un pied droit après une action insistante. Vérone, cependant, n’a pas peur, quelques minutes plus tard, le Gialloblè touche l’avantage avec un tir de Verre de loin, le ballon n’est pas loin. Invités dangereux à nouveau à 69 ‘, mauvaise balle perdue par Lazzari et Verre à nouveau du bord, frappant la balle en touchant le poteau. En le retournant, les deux techniciens essaient tout pour tout. Vérone risque 73 ‘, une action audacieuse et Silvestri est obligé d’intervenir pour éviter le but de Rrahmani. Deux tentatives consécutives d’Immobile, l’avant-centre de la Lazio était imprécis ce soir. La réponse des hommes de Juric est confiée à Borini, l’ex Milan reçoit de Zaccagni et de sa main droite il engage Strakosha. L’arbitre accorde cinq minutes de récupération, la Lazio dangereuse à 90 ‘avec Milinkovic-Savic qui échoue au contrôle devant Silvestri. Essayez de garder vos adversaires loin de Hellas, plusieurs coups de pied de coin gagnés par les hommes de Juric. Le défi Olimpico se termine de zéro à zéro, un résultat qui est aussi loin que nous l’avons vu sur le terrain, même si le Biancocelesti peut se plaindre des deux postes de Luis Alberto.