Une célébration de la génération dorée de l’Angleterre – Le métatarsien brisé

La génération dorée de l’Angleterre n’a pas été en mesure de remporter un véritable succès – mais ils ont fourni des souvenirs brillants dont nous nous souvenons dans le dernier épisode de The Broken Metatarsal.

En se concentrant sur le règne de Sven-Goran Eriksson de 2001 à la Coupe du monde 2006, Rich Williams, Mark Holmes, Rob Conlon et l’invitée de cette semaine, comédienne et fan de Crystal Palace, Chloe Petts, se souviennent des hauts et des bas de ces cinq années, du 5 -1 en Allemagne et le coup franc de David Beckham contre la Grèce à l’émergence de Wayne Rooney mais finalement la même déception écrasante ancienne aux tirs au but.

Paul Konchesky se joint au téléphone pour révéler ce que c’était que d’entrer dans le camp d’Angleterre à quelques reprises au cours de cette période, y compris en tant que débutant aux côtés de Rooney en 2003. L’ancien arrière gauche de Charlton, West Ham et Fulham raconte également à un familier histoire de cliques dans l’équipe – et comment le capitaine était roi au moment des repas.

Comme toujours, nous terminons avec un épisode de Fact or Fiction dans lequel Rich essaie de déterminer laquelle des histoires improbables sur la génération dorée est, en fait, vraie.

Vous pouvez écouter l’épisode directement ci-dessous ou nous trouver sur Audioboom, Apple Podcasts, Spotify, CastBox, Deezer et RadioPublic parmi d’autres fournisseurs, où vous pouvez entendre beaucoup plus d’épisodes dans lesquels nous célébrons le meilleur du football noughties.

