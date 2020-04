Une conversation de mise en quarantaine BPW – Derek Rae

Pour être parfaitement honnête, je ne m’attendais pas à interviewer à nouveau Derek pour ce podcast pendant au moins une autre saison.

La dernière fois que nous avons parlé, le Bayern Munich avait l’air rocheux sous Niko Kovac, mais il n’y avait rien à craindre. Les dérapages ne viendraient pas avant quelques mois.

Oh quel petit monde pittoresque c’était à l’époque.

Depuis lors, COVID-19 a fermé le monde tel que nous le connaissons et tout s’est arrêté. J’ai posé la question à Derek sur le podcast car il suit cette histoire depuis plusieurs mois après que le premier cas du nouveau coronavirus a été repéré en Allemagne, dans une banlieue de Munich. Je ne pouvais pas penser à quelqu’un d’autre pour commencer notre nouvelle série: Conversations de quarantaine.

Bienvenue dans notre série de conversations en quarantaine, où nous nous asseyons et avons des conversations pendant que nous sommes forcés à l’intérieur de nos maisons au milieu de l’épidémie de COVID-19.

Aujourd’hui, notre invité est Friend of the Pod Derek Rae, un commentateur international du football et quelqu’un qui suit cette histoire et son impact sur le monde du football depuis longtemps.

Partie I: Réponse de COVID – Jake et Derek ne sont certes pas tous des professionnels de la santé, mais ils donnent tous deux leur avis sur la façon dont les responsables ont répondu à leurs messages. Jake approfondit ce qu’il a vécu au cours de l’épidémie et Derek fait la lumière sur qui il a confiance pour obtenir les meilleures informations.

Partie II: COVID et football – Alors que les ligues du monde entier se préparent à des résultats différents de leurs saisons qu’ils ne l’auraient espéré, les deux discutent de scénarios alternatifs pour la fin des saisons. Jake craint que certains clubs de football allemands ne connaissent des difficultés, tandis que Derek semble partager une perspective plus positive.

Partie III: Le côté plus léger – Nous terminons en parlant de ce que nous faisons pendant la quarantaine, des jeux que nous voulons voir et de ce que nous attendons avec impatience à la fin de tout cela.

Restez à distance sécuritaire et sociale. Jusqu’à la prochaine fois!