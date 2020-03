Une cravate divertissante avec Everton et United »

Dimanche 01 mars 2020

Dans un match très fidèle dans le style de la Premier League, Everton a reçu Manchester United à Goodison Park. Les deux équipes étant constamment à la recherche du but rival, le résultat final a été un match nul 1-1. Calvert-Lewin et Bruno Fernandes, les buteurs du match.

Grand match qui s’est produit entre Everton et Manchester United. La visite des Diables rouges du diable à Goodison Park a fini par être un match très égal et contesté, digne de la Premier League. Le résultat final, match nul 1-1, n’est bénéfique pour aucune des deux équipes, qui cherchent à s’assurer leur place dans les compétitions européennes la saison prochaine.

Rapidement, Everton en a profité. Après 3 minutes de jeu, De Gea a commis une erreur puérile en voulant dégager le ballon de sa zone, et le ballon a finalement rebondi sur l’attaquant anglais Dominic Calvert-Lewin, terminant au fond du but. Cet objectif est le numéro 13 de Calvert-Lewin en cette saison de Premier League.

Le match a maintenu un rythme accéléré au cours de la première moitié, et Manchester United n’a pas ménagé ses ressources pour obtenir l’égalité. Et il l’a atteint grâce à sa signature, le jeune portugais Bruno Fernandes. À 32 minutes de jeu, le milieu de terrain offensif a tiré un tir de chasse de l’extérieur de la surface, auquel le gardien de Pickford n’a pas réussi à faire face.

En prévision de la seconde moitié, le vertige est resté la marque de ce match, les deux équipes étant à la recherche de l’arc rival. Un coup franc de l’Islandais Sigurdsson s’est écrasé sur le poteau droit de De Gea à la 56e minute. De son côté, United avait quelques options sur les pieds de Fernandes, mais n’a pas réussi à devenir un but.

Dans les dernières minutes du match, les archers sont devenus des figures. À la 89e minute, Bruno Fernandes a reçu un excellent ballon de Juan Mata, mais son tir a été bloqué par Pickford, qui a également réussi à attaquer le deuxième ballon, tiré par l’attaquant Ighalo. De son côté, quelques minutes plus tard, De Gea a pris un ballon incroyable de l’attaquant brésilien Richarlison, et malgré le fait que le rebond ait été transformé en but par Calvert-Lewin, l’arbitre a décidé d’annuler la conquête en raison d’une obstruction sur le gardien de but. de Manchester United.

Le match s’est terminé à égalité et avec l’équipe d’Everton discutant de la décision prise par l’arbitre, au point que l’entraîneur des Toffees Carlo Ancelotti a été expulsé une fois le match terminé.

Avec ce résultat, Everton a atteint 37 points et reste en onzième position du tableau, à égalité de points avec Arsenal. En revanche, les «Red Devils», menés par Solksjaer, restent en cinquième position avec 42 points, dont seulement trois de Chelsea, dans leur lutte pour accéder aux positions de la Ligue des champions.

À la prochaine date, les deux équipes devront faire face à des défis très compliqués. Alors qu’Everton doit visiter Stamford Bridge pour jouer contre Chelsea, Manchester United doit recevoir la visite de ses voisins de Manchester City pour jouer le classique de la ville. Les deux matchs se joueront le dimanche 8 mars.