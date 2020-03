“Une décision sans précédent pour le bien du football”

Après la décision du UEFA et del CONMEBOL reporter à l’été prochain respectivement EURO 2020 et Coupe de l’America, vient la clarification de la FIFA, qui à travers les mots de leur propre Président Gianni Infantino annonce des mesures à cet effet.

DÉCISION SANS PRÉCÉDENT

Le monde est confronté à un défi sanitaire sans précédent et une réponse globale et collective est clairement nécessaire. La coopération, le respect mutuel et la compréhension doivent être les principes directeurs que tous les décideurs doivent garder à l’esprit en ce moment crucial. Surtout dans le football, il est essentiel de trouver des solutions adéquates et équitables à l’échelle mondiale. Cela requiert l’unité, la solidarité et un sens des responsabilités partagé et nous devons penser à tous ceux dans le monde qui sont potentiellement affectés par nos décisions. Dans cet esprit, la FIFA a constamment discuté avec des confédérations, des associations associées et d’autres parties prenantes du monde entier, tout en gardant à l’esprit que, premièrement, la santé et la solidarité sportive sont des considérations fondamentales pour le monde du football. .

POUR LE BIEN DU SOCCER

À cet égard, la FIFA a reçu des demandes de la CONMEBOL et de l’UEFA de reporter respectivement la Copa América 2020 et l’UEFA EURO 2020 en juin / juillet 2021 dans un espace précédemment réservé à la Coupe des Confédérations de la FIFA et actuellement réservé à la nouvelle Coupe de la FIFA du monde pour les clubs. À ce stade, il est important de se rappeler que l’objectif principal des compétitions de la FIFA, y compris celles mentionnées ci-dessus, est d’assurer à la fois le développement du football mondial et des programmes de solidarité dans le monde et que la grande majorité des associations membres dans le monde dépendent des programmes. de solidarité de la FIFA pour ses activités de football féminin et masculin. Il est donc essentiel que leurs intérêts, tant sportifs qu’économiques, soient également protégés.

RE-PROGRAMMER LES CONCOURS

Cependant, afin de trouver des solutions équilibrées pour le football et de protéger les intérêts de tous les acteurs et organisateurs de la compétition, qu’ils soient nationaux, continentaux ou mondiaux, j’ai demandé demain un appel à la conférence du Bureau du Conseil pour voir comment nous pouvons progresser collectivement. Au cours de cet appel, je proposerai les étapes suivantes:

accepter les reports de la Coupe America 2020 de la CONMEBOL et de l’UEFA EURO 2020 jusqu’en juin / juillet 2021; décider à un stade ultérieur – quand la situation sera plus claire – quand reporter la nouvelle Coupe du Monde des Clubs de la FIFA, plus tard en 2021 en 2022 ou 2023, discuter avec la FA chinoise et le gouvernement chinois du report de la nouvelle Coupe du Monde des Clubs de la FIFA à partir de 2021 afin de minimiser tout impact négatif; de discuter de l’impact de ces changements sur le calendrier avec les confédérations, les associations membres et les autres parties intéressées et de travailler sur le calendrier actuel des matches internationaux dans le but de trouver des solutions appropriées que chacun pourra proposer dès que les circonstances le permettront, je l’espère avant fin avril.

INITIATIVES DE SOLIDARITÉ

Dans l’intervalle, et grâce à sa situation financière solide, la FIFA est en mesure de proposer des mesures de solidarité proactives visant spécifiquement la crise de la maladie du coronavirus. Concrètement, je proposerai donc également:

Une contribution directe de 10 millions de dollars de la FIFA au Fonds de solidarité COVID-19 de l’Organisation mondiale de la santé de l’OMS; discuter de la possibilité de créer un fonds mondial d’aide au football pour aider les membres de la communauté du football touchés par cette crise; et Encourager tout le monde dans le football à contribuer à ces efforts.

La FIFA consultera également les acteurs du football professionnel pour être en mesure d’annoncer prochainement toute modification ou dérogation temporaire au Statut du joueur et au Règlement de transfert afin de protéger les contrats des joueurs et des clubs. Quant aux Jeux olympiques de Tokyo 2020, je vous renvoie aimablement à la déclaration du CIO publiée aujourd’hui. Enfin, il est évident que la FIFA restera en contact régulier avec tous les membres de la communauté du football pendant cette période difficile. Comme je l’ai dit hier, les circonstances difficiles offrent aux gens la possibilité de se réunir, de montrer ce qu’ils peuvent faire dans un esprit collectif et de sortir plus forts et mieux préparés pour l’avenir. Et c’est ce que la FIFA prévoit de faire ici.