Une enquête sur les abus racistes n'est pas concluante

L'enquête de Tottenham sur les abus raciaux apparents du défenseur de Chelsea Antonio Rudiger s'est jusqu'à présent révélée «non concluante», mais un fan des Blues a été arrêté pour avoir prétendument abusé de Son Heung-min.

Le défenseur allemand Rudiger a déclaré avoir fait l'objet de chants de singe lors du match contre les Spurs, le dernier d'une série d'incidents à tous les niveaux du jeu cette saison, et a conduit la Professional Footballers 'Association à demander une enquête dirigée par le gouvernement.

Downing Street a déclaré qu'il restait du travail à faire par les autorités du football pour éliminer le racisme, mais n'a pas exclu "de prendre de nouvelles mesures si nécessaire".

Spurs a lancé une enquête au lendemain de la défaite 2-0 de dimanche, mais, dans une mise à jour de lundi, a déclaré qu'il y avait eu peu de progrès malgré le travail avec les lecteurs labiaux et après avoir passé en revue des heures de séquences vidéo en circuit fermé.

Une déclaration du club disait: «Nous sommes en mesure de suivre chaque fan via les caméras et avons passé de nombreuses heures à visionner des images de vidéosurveillance.

«Nous avons engagé des lecteurs labiaux pour étudier les images et contacté Chelsea pour obtenir de plus amples informations de leurs joueurs.

«Nous avons également recueilli les déclarations des autres parties présentes à l'époque. La police examinera nos preuves à nos côtés. Soyez assuré que nous enquêterons de manière approfondie sur cette question. »

La déclaration a poursuivi: "Pour le moment, cependant, nous devons souligner que nos conclusions ne sont pas concluantes et demanderions que le commentaire soit réservé jusqu'à ce que les faits soient établis."

En plus d'enquêter sur les allégations de chants racistes de partisans de Tottenham, la police métropolitaine a confirmé qu'un fan de Chelsea avait été éjecté du sol et arrêté après avoir commis une infraction d'ordre public aggravée par la race contre l'attaquant des Spurs Son.

Un porte-parole de la police métropolitaine a déclaré: «La police a été informée de prétendus chants racistes au cours de la seconde moitié du match Tottenham Hotspur contre Chelsea, dimanche 22 décembre.

«Les officiers travailleront avec le club pour tenter d'identifier les personnes responsables.»

La police métropolitaine a procédé à six arrestations au total dans le cadre de l'opération de maintien de l'ordre le jour du match, mais aucune n'était directement liée à l'incident impliquant Rudiger.

Anthony Taylor, l'arbitre, a arrêté le jeu après que Rudiger a affirmé qu'il avait entendu des abus racistes et trois annonces ont été faites via le système de sonorisation du Tottenham Hotspur Stadium.

Les Spurs, cependant, ont appelé à plus de clarté sur le protocole anti-racisme de la Premier League.

La déclaration du club a ajouté: «En ce qui concerne les protocoles – lorsque l'incident a été transmis à l'arbitre Anthony Taylor, il a pris la décision d'appeler à la mise en œuvre de la phase 1 du protocole de l'UEFA – plutôt que du protocole de Premier League – et a demandé une annonce à faire, ainsi que de demander une nouvelle annonce qui a créé une idée fausse que tout problème était en cours.

«Le protocole de la Premier League diffère du protocole de l'UEFA en ce qu'il n'appelle pas à une annonce plutôt que la personne ou les personnes soient traitées par l'équipe de sécurité en premier lieu.

"Nous avons demandé à la Premier League de clarifier la position concernant l'utilisation de ces protocoles à toutes les parties prenantes à l'avenir."

L'officier des égalités de la PFA, Iffy Onuora, insiste sur le fait qu'il est maintenant temps que les «mots chaleureux» s'arrêtent et qu'une action ferme commence.

Il a appelé à une enquête gouvernementale sur le racisme dans le jeu et la nécessité de sanctions pénales plus sévères pour les crimes de haine, citant les peines sévères prononcées après les émeutes de Londres en 2011 comme précédent pour la façon dont un message pourrait être envoyé.

Les chiffres du ministère de la Justice publiés en 2012 ont montré qu'un total de 1 292 délinquants ont été emprisonnés pour leur part dans les ennuis avec une peine d'emprisonnement moyenne de 16,8 mois – plus de quatre fois la peine moyenne prononcée par les tribunaux d'instance pour des infractions similaires.

"J'ai vu des décisions prises sur la politique publique, quand ils ont eu les émeutes de Londres et que les gens étaient condamnés à 10 ans et des choses comme ça, c'était une décision politique d'envoyer un message clair", a déclaré Onuora à l'agence de presse PA.

«Eh bien, est-ce seulement pertinent dans ces circonstances particulières? Si vous jetez une peine de cinq ans de prison à quelqu'un comme ça, c'est un moyen de dissuasion.

"C'est un message fort que vous ne le tolérez pas, plutôt que des mots chaleureux après l'événement."

Damian Collins, le député de Folkestone et Hythe et qui se présentera à la réélection en tant que président du comité Digital Culture Media and Sport, a écrit sur Twitter: «Les abus racistes doivent être chassés des stades de football.

"Un examen sur la façon dont nous pouvons faire plus pour y parvenir devrait également inclure l'arrêt des abus homophobes et exiger des entreprises de médias sociaux qu'elles fassent plus pour empêcher les attaques abusives contre les joueurs sur leurs plateformes."

Le ministre des Sports Nigel Adams a appelé à la confrontation des comportements racistes et a déclaré: "Nous surveillerons la mise en œuvre de ces plans avant de décider de toute autre action à l'avenir."

La Fédération de football a publié une déclaration disant qu'elle travaillait avec les officiels de match, les clubs et les autorités compétentes pour établir les faits et prendre les mesures appropriées.

Le directeur de Tottenham, Jose Mourinho, a quant à lui déclaré qu'il y avait un problème plus large de racisme dans la société britannique qui devait être abordé.

"La société a besoin d'aide", a-t-il déclaré lors d'une conférence de presse lundi après-midi. «Le football est une micro-société.

«Nous devons éradiquer toute forme de discrimination et dans ce cas, nous parlons de racisme. Le football et la société ont besoin d'aide. »