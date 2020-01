Une étape: ce mardi, l’arrivée de Marcos Rojo aux étudiants pourrait être fermée

Ce mardi, l’arrivée de Marcos Rojo aux Estudiantes de La Plata pourrait être fermée. Le défenseur est parvenu à un accord avec Manchester United et dans les prochains jours, il se rendra en Argentine pour rejoindre la formation du Pincha.

En principe, Rojo sera prêté pendant six mois, mais il est possible qu’il prolonge son lien avec son club d’amour. De cette façon, le Pincha aura son quatrième renfort après les arrivées de Javier Mascherano, Martín Cauteruccio et Mauro Díaz.

“Je suis optimiste avec Rojo, nous sommes convaincus et avec beaucoup d’enthousiasme. L’autre partie qui est Manchester et sa bonne prédisposition à accompagner son désir fait défaut. La vitesse du scoop donne à certains envie de dire que c’est déjà fait quand ce n’est pas le cas, espérons le fermer” dans les prochains jours “, a expliqué Agustín Alayes, directeur sportif étudiant, en dialogue avec l’AM590.

Cependant, du club anglais, ils ont donné leur approbation et Red retournera aux étudiants. On dit que l’annonce peut être faite ce mardi et que le joueur arrivera en Argentine jeudi.