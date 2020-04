Une finale argentine au Japon: championne indépendante de la Recopa 95

La Coupe d’Amérique du Sud Ce doit être l’un des tournois qui a eu le plus de sites. Sa première édition, définie entre Montevideo National y Courses en 1989, c’était avec des allers-retours dans les stades de chacun des finalistes. L’année suivante, La bouche y National de Medellín ils ont joué une finale unique et Miami. Et les changements se produisaient jusqu’à ce qu’à partir de 2005, il soit repris avec la modalité aller-retour. Mais il y a exactement 25 ans, il y avait un croisement très particulier: deux équipes argentines ont dû se rendre au Japon pour définir le champion de l’édition 1995.

Vélez de Bianchi a connu sa meilleure année en 1994, en remportant la Copa Libertadores puis la Coupe Intercontinentale contre Milan. La conquête de la concurrence sud-américaine maximale est celle qui lui a donné le classement pour revenir à Tokyo. Devant il avait l’Indépendant de Miguel Brindisi, champion de la Super Cup, le tournoi qui dans ces années a été joué dans la seconde moitié de l’année et qui a réuni tous les champions des Libertadores. Alors, les deux équipes ont quitté Ezeiza pour faire le tour du monde et disputer une finale au Japon.

Le stade qui correspondait à cette réunion était Kobe, mais un tremblement de terre survenu dans cette ville trois mois plus tôt a forcé les organisateurs à changer du siège. Enfin le Stade olympique de Tokyo. El Rojo s’est formé avec Luis Islas; Juan Carlos Ramírez, Claudio Arzeno, José Serrizuela, Guillermo Ríos; Diego Cagna, Alfredo Cascini, Jorge Burruchaga, Daniel Garnero; Albeiro Usuriaga et Sebastián Rambert. Pendant que Vélez arrête José Luis Chilavert; Flavio Zandoná, Roberto Trotta, Víctor Sotomayor, Raúl Cardozo; José Basualdo, Marcelo Herrera, Claudio Husaín, Christian Bassedas; José Flores et Omar Asad.

Le jeu était très régulier, avec peu de situations de but, et ce n’est qu’au deuxième semestre que le déséquilibre Indépendant. Dans le deuxième jeu après un corner que la défense de Vélez ne pouvait pas bien dégager, Luli Ríos remit le ballon dans la surface, Arzeno chercha le centre et Serrizuela semblait la pousser. Il restait 20 minutes avant la fin du match et les hommes de Bianchi étaient sur le point d’égaliser l’heure, mais Turu Flores a tiré au-dessus de la barre transversale après une excellente passe décisive de Turco Asad.

Alors, El Rojo a soulevé la Recopa, un trophée qui manquait dans ses fenêtres, avec l’assaisonnement spécial que ce triomphe s’est produit dans le même stade dans lequel il avait été couronné champion du monde en 1984 après avoir battu le Liverpool. Ce qui est étrange, c’est qu’à cette époque, il y a 25 ans, il avait parcouru 18 mille kilomètres pour faire face à une équipe qu’il aurait pu trouver en parcourant à peine 21 kilomètres pour aller d’Avellaneda à Liniers …