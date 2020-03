Une grande inquiétude pour Liverpool et Leeds alors qu’un avocat spécialisé dans le sport fait une réclamation contre le coronavirus

Date de publication: Lundi 16 mars 2020 7:31

Un avocat du sport respecté a donné aux dessus de table Liverpool et Leeds de nouvelles raisons de craindre que la saison soit abandonnée en raison de l’épidémie de coronavirus, la déclarant semblable aux scènes de la Seconde Guerre mondiale.

C’est le point de vue de Richard Cramer, qui affirme que l’épidémie signifie que déclarer la saison «nulle» doit maintenant être considérée comme «presque inévitable».

Le jeu anglais, comme la plupart des pays européens, a suspendu tout le football jusqu’au 3 avril au plus tôt en raison de l’épidémie., qui a, au moment de la rédaction du présent rapport, tué 35 personnes au Royaume-Uni.

Et bien qu’il n’y ait aucun aperçu de ce qui se passerait si le jeu anglais se terminait maintenant en raison de l’épidémie, un rapport du Daily Telegraph a affirmé que les cadres supérieurs du club de Premier League affirmaient qu’il n’y aurait aucun problème à déclarer Liverpool comme champion dans une décision qui pourrait également voir la Premier League étendue à 22 équipes pour accueillir Leeds et West Brom, qui sont actuellement en tête du championnat. .

Cependant, les propos selon lesquels la saison pourrait être déclarée «nulle et non avenue» ont d’abord été portés à l’attention du public par Karren Brady.

Et comme il n’y a aucune garantie que le football pourra reprendre le 3 avril, comme initialement proposé, le vice-président de West Ham Brady s’est opposé à ce point de vue et dit que toute la saison pourrait être annulée, ce qui signifie que les efforts de Liverpool ne comptent pour rien.

Écrivant dans sa chronique pour The Sun, Brady a déclaré: «Il est impossible d’esquiver la possibilité que tous les niveaux de l’EFL ainsi que de la Premier League doivent être annulés et cette saison déclarée nulle et non avenue car si les joueurs ne peuvent pas jouer les jeux ne peuvent pas continuer.

«Le PL espère qu’un intermède de trois semaines lui permettra de redémarrer, mais cela pourrait bien être un pays de rêve.

“Peut-être que le nettoyage du Championnat d’Europe pourrait donner plus de temps pour terminer la saison en été, mais c’est aussi un” si “géant.

“Et si la ligue ne peut pas être terminée?”

Brady a ajouté: «Comme les matchs en PL et en EFL sont affectés, la seule chose juste et raisonnable à faire est de déclarer la saison entière nulle et non avenue.

«Qui sait qui aurait baissé ou remonté si les matchs n’avaient pas été joués en entier?

“Un coup dur pour Liverpool qui pourrait se voir voler son premier titre en 30 ans.”

Brady a reçu des critiques importantes pour ses commentaires, notamment de l’ancien défenseur des Reds Jamie Carragher.

cependant, Brady a ensuite défendu sa prétention controversée, insistant sur le fait qu’elle ne pensait qu’à la sécurité et au bien-être de tous lorsqu’elle a fait ces commentaires.

Cramer soutient les commentaires du coronavirus Brady

Peut-être inquiétant pour Liverpool – 25 points d’avance sur le sommet de la Premier League – et des toppers de championnat Leeds, qui mène la table du championnat avec un tampon de sept points au troisième et cherche un retour dans l’élite depuis 2004, Cramer insiste sur le fait que les commentaires de Brady sont exacts.

Et Cramer dit que si le football ne recommence pas début avril, les autorités du football n’auront peut-être pas d’autre choix que d’annuler la saison – ce qui serait «dévastateur» pour de nombreux clubs.

“S’ils démarrent les jeux début avril, je pense que nous devrions aller bien”, a déclaré Cramer à Sky Sports News.

“Mais si nous allons jusqu’en mai ou juin, il est presque inévitable – c’est presque l’équivalent de ce qui s’est passé dans les guerres mondiales – que la saison doit juste être annulée et qu’ils recommencent à nouveau.

“C’est évidemment dévastateur pour Leeds United et West Brom. Ces clubs sont sur le point d’être promus. Liverpool aussi, évidemment.

“Ce n’est pas une bonne idée, mais ils devront se conformer à ce que disent la majorité et quelle décision sera finalement prise par le conseil d’administration.”

La nouvelle survient après que Virgil van Dijk a admis ses craintes que le coronavirus puisse forcer Liverpool à lever le titre dans un stade vide.