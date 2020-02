Une histoire de chagrin d’hiver à Blackpool pour Simon Grayson …

Date de publication: jeudi 13 février 2020 1:11

Ils disent toujours ne jamais revenir. Ils l’ont prévenu. Les souvenirs d’il y a 13 ans persistaient encore comme l’arôme du parfum de mandarine, enflammant tous les sens de cette époque révolue. Mais c’est toujours comme hier et si vous plissez les yeux, ils se ressemblent. Jetez un retour potentiel de Charlie Adam dans le mix et qui pourrait résister? D’accord, c’est là que la métaphore tombe ou je suis tombé sur des désirs inconscients inquiétants, mais l’histoire reste la même: la romance estivale de Simon Grayson s’est inévitablement transformée en chagrin d’hiver à Blackpool.

Tout le monde serait tenté de revenir sur la scène de l’un de leurs plus grands triomphes, mais l’écriture était peut-être sur le mur à partir du moment des éliminatoires et le héros de la Premier League, Adam, a choisi les lumières vives de Berkshire et de Reading sur un commutateur League One de Stoke City. Ce ne devait pas être une répétition des jours de gloire d’une décennie passée.

Il est également impératif de se rappeler que 13 ans, c’est long dans le football. Blackpool a été en Premier League et est revenu à la division du sous-sol de l’EFL avant de s’installer en League One, tandis que Grayson a connu le succès à Leeds United, Huddersfield Town et Preston North End avant de se débattre devant les caméras Netflix à Sunderland et un bref bref échec à League Two Bradford City.

Blackpool, renouvelé par la vigueur de la nouvelle propriété et plus d’Oystons au club, peut ressembler à quelque chose de leur ancien moi avec les fans de retour, mais Grayson avait perdu plus que ses cheveux pendant les années où il avait été absent.

Et pourtant, il marchait relativement nageant au bord de la mer mais leurs jambes, comme un cygne, battaient de panique tout en donnant une impression de sérénité. Après une seule victoire en une douzaine de matchs, les Tangerines ont chuté au milieu de la table avec quelques signes de retournement.

À certains égards, Grayson a été victime des succès hors du terrain de Blackpool. L’une des lacunes de Gary Bowyer a vu la responsabilité de l’ancien propriétaire Karl Oyston; Grayson n’a pas eu ce luxe. Il est trop tôt pour dire à quel point Simon Sadler réussira au sommet de la tour de la hiérarchie de Blackpool, mais il semble au moins vouloir le meilleur pour le club. Le licenciement de Grayson en est la preuve. Tout comme l’embauche du manager des play-offs de League One pour un deuxième sort malgré l’opposition des fans.

Janvier a été le mois où il s’est effondré. Dire que leur fenêtre d’hiver était un désordre serait un euphémisme. Pas moins de huit signatures ont été faites, allant du départ d’été de Marc Bola prêté par Middlesbrough à une foule de joueurs sans ou avec beaucoup de football senior sous leur ceinture – l’arrière droit Teddy Howe de Reading et le chef de Kiernan Dewsbury-Hall de Leicester City parmi leur.

Pendant ce temps, le mécontentement relevait déjà la tête de l’été avec le nouveau garçon Ben Tollitt rejoignant Macclesfield Town pour un contrat permanent six mois seulement après son arrivée et n’ayant que peu ou pas de chance d’impressionner.

Tout cela serait presque pardonnable bien sûr, si les résultats allaient dans le sens des Seasiders, mais la défaite désespérée de mardi soir à domicile contre Gillingham résumait le deuxième mandat de Grayson à un tee. Cela a si bien commencé, qui rappelle le bon vieux temps. Puis ça a commencé à mal tourner avec les Gills qui ont inversé la tendance avant qu’un égaliseur de 90 minutes ne semble avoir préservé les hôtes.

Il était tout à fait approprié que la défaite arrachée aux mâchoires de quelque chose qui ressemblait à un succès soit payée au deuxième sort de Grayson à la barre. Si Blackpool veut aller de l’avant, il est maintenant impératif qu’ils arrêtent de regarder en arrière.

