Une histoire de Messi: la surperformance de Barçelona en 2019-2020

Cette saison, le Barça a un xG de 51,81.

Ils ont marqué 63 buts.

Qu’est-ce qui fait la différence? Leo Messi, vraiment.

Au fil des ans (et en particulier sous Valverde), le Barça a commencé à créer moins de chances de haute qualité p90 et a plutôt commencé à compter davantage sur la brillance individuelle. En 15/16, par exemple, le Barça avait un xG cumulé de 113,5. Ils ont marqué 112 cette saison. La saison dernière, le Barça avait un xG de 80 buts; ils ont finalement marqué 90. Cet écart xG s’est élargi cette saison, et tout comme avec le pressing du Barça, il a fait fausse route. Au cours des dix premiers matchs de la saison, le Barça a surclassé son xG neuf fois, le faisant par une marge de deux à quatre reprises. Les choses semblaient sombres. Le Barça marquait des buts, oui, mais ils jouaient pire que jamais. Presque toutes leurs chances de haute qualité venaient de Messi. Il y avait eu une dépendance à Messi, et puis il y avait ceci. Sans Messi, cette équipe avait l’air malheureuse (le résultat monstre vs Betis à part).

Buts xG du Barça

Et Messi lui-même produisait à un rythme insoutenable. Au moment du départ de Valverde (5 janvier), Messi avait un xG de 6,70. Il avait déjà marqué 13 buts à ce moment-là. Il prenait toutes les chances qu’il avait, que ce soit à l’intérieur de la boîte ou loin de là. Par exemple, le Barça a un out of box xG de 5,72, mais il a marqué 12 de cette situation, avec Messi en marquant huit. Maintenant, oui, les situations hors boîte ont toujours une faible valeur xG qui leur est attachée. Mais, le fait que la différence soit importante et que les ¾ des buts viennent de Messi, indique que la différence vient de lui, pas du collectif.

(Comprendre)

Un exemple typique est le match du Barça contre le Celta, qui a terminé 4-1. Le Barça a terminé le match avec un xG de 1,5, mais a fini par en marquer quatre. Messi, qui a également marqué un penalty, a converti deux tirs directs, qui avaient un xG cumulé de 0,12. C’est stupéfiant. La capacité de finition experte de Messi a permis au Barça de s’en tirer avec une mauvaise créativité tout au long du match. En fait, personne en dehors de l’Argentine n’a même surperformé son xG par une marge de plus de deux buts, suggérant que Messi reste le fabricant de différence du Barça, et par une marge disproportionnée. Ce qui est important à réaliser, c’est que c’est un Messi qui est moins soutenu que jamais. Il chute plus profondément que jamais et sans son partenaire Luis Suarez, il est obligé de gérer tous les aspects du jeu offensif du Barça.

La carte thermique de Messi, cette saison. (SofaScore)

Et oui, beaucoup diront que cette tendance à la surperformance de Messi n’a rien de nouveau. Et il y a du vrai là-dedans. Messi a constamment surperformé son xG, au fil des ans (de 7,1 en 14/15, 10,1 en 16/17, 5,8 en 17/18 et 10 en 18/19). Cependant, la mesure dans laquelle il surperformait (au début de la saison) était sans précédent, en particulier compte tenu de la mesure dans laquelle l’équipe elle-même était sous-performante. C’était sûrement insoutenable?

Eh bien, c’est prouvé.

Depuis que Setien a pris le relais, la tendance s’est inversée. Finie la séquence chaude. Depuis l’arrivée du Cantabrique, Messi a marqué six buts contre un xG de 8,47 (il est important de noter que quatre de ces buts sont survenus dans le même match). Dans le même temps, Messi a également pris près du double des tirs p90 comme il l’a fait sous Valverde (6,75 à 3,94). Il n’y a aucun doute là-dessus, Messi a eu un temps suspect devant le but ces derniers temps. Et comme on dit, lorsque Messi est sous-performant, l’équipe suit. En huit matches sous Setien, le Barça a marqué 14 buts contre un xG de 18,1. Le Barça a également créé 4,13 grandes chances p90 dans ces matchs (contre 2,79 sous Valverde) mais a néanmoins vu ses objectifs p90 chuter à 1,63 contre 2,36.

Est-ce que le malheur de Setien est qu’il a repris l’équipe pendant le ralentissement de Messi ou cette tendance fait-elle partie de quelque chose de plus permanent? Je soupçonne que c’est le premier. Néanmoins, je pense qu’il y a de précieuses leçons à tirer de ce patch de «mauvaise forme» (rappelez-vous que cela est toujours relatif aux normes astronomiques de Messi). C’est un rappel au Barça, et qui commencera à venir de plus en plus souvent dans les saisons à venir. Messi ne peut pas tout faire. Cela semble simple, non?

Eh bien, oui et non. À l’heure actuelle, presque tous les mouvements productifs dans le dernier tiers passent par Messi. Il marque, il crée et il aide à construire. Messi est partout. Cela signifie que lorsque sa forme baisse, toute l’équipe souffre. La vérité est que Messi est constant depuis si longtemps qu’il serait irresponsable de la part du Barça, si vous voulez, de ne pas dépendre de lui. Cela, en soi, n’est pas troublant. Ce qui est troublant, c’est l’absence d’un plan B. Messi ou buste, tout simplement. Messi aura 33 ans la saison prochaine; il est à la fois irréaliste et, franchement, stupide pour un club de la stature de Barcelone de continuer à mettre tous ses œufs dans le même panier. Les tâches de Messi doivent être déléguées rapidement. Que cela signifie un partage de la charge créative ou la notation des buts est à la charge du club. Ce qui est clair, c’est que le statu quo ne peut pas perdurer.

En économie, l’objectif d’un modèle comme le keynésianisme est de raccourcir l’étendue des booms et des bustes du cycle économique, les hauts et les bas, pour minimiser les risques de récession. Le Barça doit suivre cette même maxime. Un pas en avant pour le Blaugrana impliquerait de minimiser l’effet des cycles de boom et de buste de Messi et de sa forme, évitant ainsi une mod-saison d’implosion. Il est indéniable qu’avec l’âge vient une certaine instabilité, qui ne fait que raccourcir les périodes de boom et rallonger les périodes de récession. Même un génie de la stature de Messi ne peut pas échapper au temps. Tout ce que le Barça peut espérer faire, c’est atténuer tout ce que cela implique.

Et cela, en soi, peut s’avérer être la tâche la plus difficile de l’histoire du club.