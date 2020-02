Une histoire des campagnes de la Coupe du monde en Colombie

RIO DE JANEIRO, BRÉSIL – 28 juin: James Rodriguez de Colombie célèbre marquant le premier but de son équipe lors de la Coupe du Monde de la FIFA 2014 au Brésil ronde de 16 match entre la Colombie et l’Uruguay à Maracana le 28 juin 2014 à Rio de Janeiro, Brésil. (Photo par Jamie Squire / .)

Avant 1990, l’histoire de la Colombie en Coupe du monde était très oubliable. Ils ont été éliminés en phase de groupes en 1962 et éliminés en huitièmes de finale en 1990, malgré une solide performance en phase de groupes. Cependant, avant la Coupe du monde de 1994, les choses semblaient différentes. La Colombie avait terminé troisième de la Copa America 1993 et ​​quatrième en 1991. En plus de cela, ils ont également excellé en qualification, gagnant leur groupe et battant l’Argentine deux fois dans le processus, dont l’un était une démolition 5-0 à l’extérieur. Cette équipe colombienne était de sérieux prétendants et beaucoup de gens avaient des attentes extrêmement élevées à leur égard.

(In) célèbres Coupes du Monde de la Colombie

Match d’ouverture contre la Roumanie

La Colombie en tant que nation était en ébullition à cette époque. La guerre contre la drogue n’avait commencé qu’un an plus tôt en 1993 et ​​les troubles civils étaient très répandus. La Coupe du monde a été l’une des rares fois où la Colombie s’est sentie quelque peu unifiée et pourrait avoir quelque chose à célébrer. Cependant, ce sentiment de joie et d’optimisme a rapidement diminué lorsqu’ils ont perdu 3-1 contre la Roumanie. Mais avec deux matchs à jouer, tout espoir était loin d’être perdu. Leurs prochains adversaires étaient les hôtes des États-Unis et malgré la défaite de la Colombie face à la Roumanie, ils étaient toujours le favori.

Affrontements aux États-Unis et en Suisse

Les États-Unis ont pris les devants à la 35e minute grâce à un but ridiculement malheureux d’Andres Escobar. Cependant, les conséquences de cet objectif seraient loin d’être ridicules. Le match est resté 1-0 jusqu’à la mi-temps, mais à la 52e minute, les États-Unis ont doublé leur avance et tout espoir a été perdu pour la Colombie, malgré un but de consolation tardif. Leur victoire 2-0 contre la Suisse lors de leur dernier match était sans importance. Cette Coupe du Monde était finie pour la Colombie.

La mort tragique d’Andres Escobar

Le 1er juillet, Escobar a passé la nuit à Medellin, en commençant par aller dans un bar. Après y être restés un moment, ils ont décidé de partir et d’aller dans un magasin d’alcools. Peu de temps après, ils sont allés dans une boîte de nuit où ils se sont finalement séparés. Vers 3 heures du matin, il était seul dans un parking lorsque trois hommes sont soudain apparus. Une dispute s’ensuivit, ce qui conduisit par la suite à six tirs d’Escobar. En plus du fait qu’Escobar ait perdu la vie et que ses proches aient perdu un membre de leur famille, ce fut une perte énorme pour l’équipe nationale colombienne et la Colombie en tant que nation. Lors de la Coupe du monde 1998, la Colombie espérait obtenir le rachat de ses précédents essais. Cependant, ils n’en ont rien obtenu. Tout comme en 1994, ils n’ont gagné que trois points et ont été éliminés en phase de groupes.

Phase de groupes de la Coupe du Monde de la FIFA 2014 en Colombie

La Colombie a dû attendre 16 ans de plus jusqu’en 2014 avant de faire enfin une nouvelle apparition à la Coupe du monde. En 2014, ils cherchaient toujours le rachat après ce qui s’est passé en 1994 et cette fois-ci, ils l’obtiendraient. Ils ont charmé le monde entier avec leur football exquis et divertissant, traversant la phase de groupes, battant la Grèce 3-0, la Côte d’Ivoire 2-1 et le Japon 4-1. En huitièmes de finale, ils ont été tirés au sort pour affronter une équipe uruguayenne qui avait battu l’Italie et l’Angleterre en phase de groupes. La dernière fois que la Colombie a affronté l’Uruguay lors d’une Coupe du monde, c’était en 1962, où l’Uruguay a gagné 2-1.

Ronde de 16, quarts de finale et rachat

Cette fois-ci, ce fut au tour de la Colombie et de James Rodriguez de briller. À la 28e minute, ils ont pris les devants grâce à une frappe de James Rodriguez qui a remporté le prix Puskas plus tard dans l’année, une superbe volée de l’extérieur de la surface de réparation. Rodriguez a marqué encore une fois plus tard dans le match et la Colombie a gagné confortablement 2-0. Cependant, leur voyage a pris fin en quart de finale où ils ont perdu 2-1 contre le Brésil. Être éliminé en quart de finale serait considéré comme un échec massif pour certains pays, mais certainement pas pour la Colombie. Il s’agissait de leur meilleure performance de Coupe du monde, où ils ont connu le succès qu’ils auraient dû connaître en 1994. Ils ont remporté le prix du fair-play de la FIFA et incendié le monde avec certains des football les plus divertissants jamais joués.

Photo principale

Intégrer à partir de .