Une lettre ouverte à la communauté madrilène: préparer le long terme avec COVID-19

Chers Madridistas,

La progression du coronavirus a été surréaliste; d’une mystérieuse épidémie qui semblait ne menacer qu’un seul pays d’une pandémie qui a radicalement changé nos vies, où que nous soyons. À ce jour, je suis sûr que vous connaissez le terme «distanciation sociale», même si certains d’entre vous ne semblent pas prêter attention.

Je comprends l’attitude cavalière. La menace pour les jeunes en bonne santé semble minime et il est frustrant de mettre nos vies en suspens pendant plusieurs semaines. Et, même si vous pouviez supporter d’être enfermé à la maison, certains d’entre vous ne bénéficient pas des protections sociales de base de votre gouvernement; d’autres occupent des emplois critiques qui vous obligent à décider entre votre santé et la survie de vous-même et / ou de ceux dont vous êtes responsable.

Néanmoins, les instructions ne pourraient pas être plus claires pour les personnes en bonne santé qui sont capables de s’auto-mettre en quarantaine – restez sur place. Même si vous courez un risque marginal d’être gravement touché par COVID-19, il faut que des personnes en bonne santé pratiquent la quarantaine, la distanciation sociale, et l’hygiène de base (c’est-à-dire le lavage des mains) afin de protéger les plus vulnérables (personnes âgées et / ou immunodéprimés).

Il convient également de noter qu’il existe encore beaucoup d’incertitude concernant les effets de COVID-19, et vous pouvez constater une diminution importante de la fonction pulmonaire après que votre corps a tué le virus. Ne faites pas d’hypothèses sur un manque de risque étant donné le montant que nous ne connaissons toujours pas.

Cependant, même pour ceux qui ont pleinement intériorisé ce besoin, je crains que nous, en tant que société mondiale, ne soyons mentalement préparés à long terme.

“L’idée … que si vous fermez des écoles et fermez des restaurants pendant quelques semaines, vous résolvez le problème et reprenez une vie normale – ce n’est pas ce qui va se passer.” – l’épidémiologiste Adam Kucharski

L’Imperial College London a récemment publié un rapport modélisant l’impact de certaines mesures de santé publique. Ils ont évalué une stratégie «d’atténuation», qui est une tentative relativement moins invasive «d’aplatir la courbe», en essayant de garder les plus vulnérables en sécurité afin d’éviter que les hôpitaux ne soient submergés.

En ne s’appuyant que sur l’atténuation, cependant, on estime qu’environ 45 millions de personnes mourraient dans le monde et que les hôpitaux seraient toujours débordés (y compris la demande de ventilateurs), ce qui signifie qu’il faut absolument quelque chose qui ressemble à une stratégie de «suppression» plus agressive pour sauver vies.

La «répression» est ce que beaucoup d’entre nous subissent en ce moment – une grande distance sociale pour l’ensemble de la population et toutes les écoles et universités fermées. La bonne nouvelle est que les vaccins sont déjà en cours de développement.

À quelle vitesse un vaccin sera-t-il arrivé? La semaine dernière, trois équipes de recherche distinctes ont annoncé qu’elles avaient développé des vaccins. Hier, l’un d’eux (avec l’approbation de la FDA) a injecté son vaccin à une personne vivante, sans attendre les tests sur les animaux. C’est une mesure extrême, mais nécessaire.

La mauvaise nouvelle est qu’il faut beaucoup de temps pour s’assurer que le vaccin est sûr avant de le produire à grande échelle et de le préparer pour la distribution. Les sujets doivent généralement être surveillés pendant 14 mois pour s’assurer que le vaccin n’est pas dangereux, ce qui a incité l’équipe de l’Imperial College à estimer qu’il prendra 18 mois avant qu’un vaccin ne soit disponible.

Le gouvernement fédéral américain vient de publier un rapport de 100 pages qui, essentiellement, dit la même chose – la pandémie pourrait potentiellement durer environ 18 mois.

Il est important que nous réfléchissions à cela afin de nous préparer adéquatement pour les jours à venir. C’est une chose d’accepter mentalement que vous devez vous mettre en quarantaine, vous isoler de vos amis et perdre du football pendant quelques semaines, voire un mois. C’est une autre chose, entièrement, d’accepter que nous devons tous prendre de fortes précautions pendant beaucoup plus longtemps et comprendre que COVID-19 ne va nulle part, bientôt. Que ce soit pour 18 mois complets ou non est difficile à dire.

Il n’y aura pas de football en été (ou il ne devrait pas y en avoir). Il n’y a peut-être même pas de football à l’automne. Nos vies seront radicalement modifiées dans un avenir prévisible et nous ne devons pas avoir l’illusion que cela disparaîtra rapidement.

Je n’écris pas cela pour provoquer la panique ou pour vous mettre plus de stress – seulement pour faire connaître les faits cités par les experts et les institutions de santé publique. Dans des moments comme ceux-ci, il est important que nous offrons un soutien et une extrême gentillesse à nos camarades madrilènes et à la communauté en général. Le but d’un fandom n’est pas seulement de soutenir une équipe en tant que collectif, mais d’être plus que cela. Nous nous sommes réunis pour créer un espace où chacun est en sécurité, accepté et traité comme une famille. C’est ce qui est censé rendre le sport spécial. Nous n’avons pas toujours été à la hauteur de cet idéal, mais c’est maintenant le bon moment pour commencer.

Soyez plus compréhensif que vous ne l’avez jamais été. Soyez plus empathique que vous ne l’avez jamais cru nécessaire. La seule façon d’y arriver est de penser aux étrangers et de coopérer les uns avec les autres.

Parlez à vos amis et à votre famille. Aidez-les à comprendre la gravité de la situation et essayez de vous assurer que ceux qui sont le plus à risque (vos grands-parents sont grands) reçoivent une assistance (achat de leur épicerie, etc.) afin qu’ils puissent s’auto-mettre en quarantaine. Je comprends qu’il ne vous soit tout simplement pas possible de faire toutes ces choses. Fais ce que tu peux.

Assurez-vous de vous laver les mains tout le temps, portez des gants jetables lorsque vous sortez et évitez de vous toucher le visage.

Si votre anxiété et votre stress traversent, on peut le comprendre, pensez à parler à quelqu’un ou à appeler un professionnel de la santé mentale. Voici quelques conseils de base sur la façon de traiter ces problèmes et d’aider les autres à y faire face, tels que publiés par les Centers for Disease Control and Prevention des États-Unis.

Évitez les spéculations inutiles et les théories du complot – elles n’aident personne et créent la méfiance, la suspicion et la xénophobie.

Enfin, sachez que des mesures efficaces donneront l’impression que la situation n’est pas grave (la suppression entraînera une baisse des taux d’infection et des taux de mortalité). Cela ne signifie pas que nous devons recommencer notre vie comme si tout était normal. Écoutez les établissements médicaux et les professionnels de la santé pour savoir quand c’est OK reprendre certaines activités.

Il ne fait aucun doute que les prochains mois seront extrêmement difficiles pour nous tous. Mais nous passerons à travers cela si nous prenons les bonnes mesures et gardons le bien-être des autres dans nos cœurs.

Beaucoup d’amour,

Om Arvind – Rédacteur en chef de Managing Madrid.

