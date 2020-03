Une liste de jeux amusants du Real Madrid des années 2010 pour vous divertir (liens fournis)

Tous les jeux ont été trouvés sur footballia.net. Créez un compte gratuitement (pas de détails de carte de crédit) pour regarder.

2019/20: Real Madrid 2-2 Paris St. Germain (phases de groupes de l’UEFA Champions League, journée 5)

Qualité vidéo: bonne

Qualité audio: bonne

Commentaire: espagnol

Cela fait bizarre de commencer cette liste (du plus récent au moins récent) par un match nul, mais le Real Madrid a produit son meilleur football de la saison à domicile contre le PSG en Ligue des champions. Isco était à son meilleur niveau discipliné, rompant les lignes avec son positionnement et en faisant la queue avec Eden Hazard pour déchirer le côté droit du PSG. Si vous regardez juste les quarante-cinq premières minutes et prétendez que la seconde moitié n’a jamais eu lieu, vous en ressortirez heureux et diverti.

2018/19: Real Madrid 3-0 AS Roma (phases de groupes de l’UEFA Champions League, journée 1)

Qualité vidéo: bonne

Qualité audio: bonne

Commentaire: espagnol

Il y a eu une brève période où il a semblé que Julen Lopetegui allait accomplir de grandes choses au Bernabéu, et la victoire 3-0 du Real Madrid contre l’AS Roma faisait partie de ce temps. Los Blancos a dominé la possession du début à la fin et a méthodiquement sélectionné la structure défensive fragile de l’opposition.

2017/18: Real Madrid 2-0 FC Barcelona (Supercopa de España, 2e étape)

Qualité vidéo: bonne

Qualité audio: bonne

Commentaire: catalan

Oh, la saison 2017/18 a si bien commencé, non? À la mi-temps de cette rencontre, Madrid avait profondément humilié ses rivaux détestés, grâce à un autre étourdisseur de Marco Asensio.

2017/18: FC Barcelone 1-3 Real Madrid (Supercopa de España, 1ère manche)

Qualité vidéo: bonne

Qualité audio: bonne

Commentaire: catalan

Il y avait moins de domination madrilène au match aller, mais le match s’est terminé de manière décisive en faveur de l’équipe à l’extérieur – et de manière passionnante aussi.

2016/17: Real Madrid 4-1 Juventus (finale de l’UEFA Champions League)

Qualité vidéo: bonne

Qualité audio: bonne

Commentaire: espagnol

La performance qui a assuré des titres consécutifs en Ligue des champions après une deuxième mi-temps brillamment exécutée. Que dire de plus?

2016/17: Real Madrid 3-0 Atlético Madrid (demi-finales de l’UEFA Champions League, match aller)

Qualité vidéo: Passable

Qualité audio: bonne

Commentaire: espagnol

Un triplé de Cristiano Ronaldo et un jeu défensif semblable à un dieu de Sergio Ramos qui a mis l’Atlético Madrid à genoux. C’était l’un de ces matchs où l’atmosphère Bernabéu a traversé votre écran et a soulevé les poils sur votre cou.

2016/17: Real Madrid 3-1 SSC Napoli (huitième de finale de l’UEFA Champions League, match aller)

Qualité vidéo: Passable

Qualité audio: bonne

Commentaire: espagnol

2016/17 a été le site de nombreuses performances tactiques les plus impressionnantes de Zidane, le match aller contre Naples étant un exemple exceptionnel. Après avoir cédé tôt, le Real Madrid a bloqué l’attaque de Maurizio Sarri avec une haute pression bien exécutée et a avancé avec l’aide d’un crieur de Casemiro.

2015/16: Real Madrid 3-0 VFL Wolfsburg (quarts de finale de l’UEFA Champions League, 2e étape)

Qualité vidéo: bonne

Qualité audio: bonne

Commentaire: espagnol

L’un des plus grands retours de l’histoire du Real Madrid. Le commentaire de Peter Drury n’est pas inclus.

2014/15: Real Madrid 5-0 Athletic Bilbao (La Liga, journée 7)

Qualité vidéo: Passable

Qualité audio: bonne

Commentaire: espagnol

La démolition 5-0 de l’Athletic Bilbao était peut-être la représentation parfaite du pic de Carlo-ball. Le jeu de possession était fluide, attrayant et toujours soucieux de briser les lignes. Sur le plan défensif, le milieu de terrain s’essouffla, alors que Ramos et Pepe nettoyaient tout ce qui passait.

2014/15: Deportivo La Coruña 2-8 Real Madrid (Liga, journée 4)

Qualité vidéo: bonne

Qualité audio: bonne

Commentaire: espagnol

Ce jeu est avant tout amusant. Le Real Madrid a jeté des balles au mur et a marqué huit buts via Ronaldo, Gareth Bale, des efforts fous de James Rodríguez et un doublé du remplaçant Chicharito.

2013/14: Bayern Munich 0-4 Real Madrid (demi-finales de l’UEFA Champions League, 2e étape)

Qualité vidéo: médiocre

Qualité audio: bonne

Commentaire: catalan

La nuit, le Real Madrid a emporté la formidable équipe de Pep Guardiola au Bayern et a disputé sa première finale de Ligue des champions en douze ans. Asseyez-vous, détendez-vous et profitez d’une masterclass Ancelotti et de l’excellence contre-attaquante.

2013/14: FC Barcelone 1-2 Real Madrid (finale de la Copa del Rey)

Qualité vidéo: médiocre

Qualité audio: OK

Commentaire: catalan

Non Ronaldo? Aucun problème. Bale, Ángel Di María et Isco se sont mobilisés de manière massive pour offrir une victoire exaltante sur le FC Barcelone.

2013/14: Schalke 04 1-6 Real Madrid (huitième de finale de l’UEFA Champions League, match aller)

Qualité vidéo: Passable

Qualité audio: bonne

Commentaire: russe

Si vous voulez regarder la BBC en action, c’est votre jeu. Schalke était absolument impuissant lorsque Ronaldo, Karim Benzema et Bale ont dribblé, combiné et tiré leur chemin vers six beaux buts.

2012/13: Real Madrid 3-2 Manchester City (phases de groupes de l’UEFA Champions League, journée 1)

Qualité vidéo: médiocre

Qualité audio: bonne

Commentaire: anglais

Cela reste sans doute mon match préféré du Real Madrid. Quelque chose au sujet de la multitude de grandes performances individuelles, le vainqueur de dernière minute, l’atmosphère de la foule et la tension sont restés dans ma mémoire pour toujours. Je l’ai analysé en détail dans un examen tactique rétro, ici, si vous êtes intéressé à approfondir ce que vous avez regardé.

2011/12: FC Barcelone 1-2 Real Madrid (Liga, journée 35)

Qualité vidéo: bonne

Qualité audio: bonne

Commentaire: espagnol

Ce jeu est inclus pour sa signification plus que tout. Ce n’était pas nécessairement une mauvaise expérience de visionnage, mais sa valeur de divertissement est pâle par rapport à certaines des autres entrées de cette liste. Si vous voulez une qualité vidéo relativement bonne et ressentir une nostalgie intense, celle-ci est faite pour vous.

2011/12: Real Zaragoza 0-6 Real Madrid (La Liga, journée 2)

Qualité vidéo: médiocre

Qualité audio: bonne

Commentaire: espagnol

J’ai choisi celui-ci pour montrer les débuts de ce qui allait devenir la meilleure machine de Mourinho. Le pauvre Saragosse n’avait tout simplement aucune chance lorsque Madrid a annoncé son intention de reconquérir l’Espagne après trois saisons sans championnat.

P.S. Vous pouvez également voir Fábio Coentrão jouer au milieu défensif.

2010/11: FC Barcelone 0-1 Real Madrid (finale de la Copa del Rey)

Qualité vidéo: Passable

Qualité audio: bonne

Commentaire: espagnol

C’est le jeu qui a incité à croire que le Barça de Pep pouvait être battu. Celui-ci est pour vous si vous voulez regarder 120 minutes de football tendu et significatif.

2010/11: Real Madrid 7-0 Málaga CF (La Liga, journée 26)

Qualité vidéo: médiocre

Qualité audio: bonne

Commentaire: russe

L’équipe du Real Madrid 2010/11 a époustouflé ses adversaires, tout comme sa version la plus évoluée de la saison suivante. Dans cette rencontre contre Malaga, vous pouvez observer tous les éléments qui finiront par faire partie d’une équipe qui a remporté l’un des trophées les plus importants de l’histoire de Los Merengues.

2009/10: Real Madrid 6-2 Villarreal CF (Liga, journée 23)

Qualité vidéo: médiocre

Qualité audio: bonne

Commentaire: anglais

Les gens oublient que Manuel Pellegrini a construit une centrale offensive qui a surpassé Barcelone en championnat et a aidé le Real à atteindre son plus haut total de points dans une saison de championnat (jusqu’à ce point). Choisissez celui-ci si vous voulez voir le jeune Ronaldo tirer les ficelles – aux côtés de Kaká – pour un côté qui était en mode d’attaque tous azimuts.

2009/10: Xerex CD 0-3 Real Madrid (Liga, journée 22)

Qualité vidéo: très bonne

Qualité audio: bonne

Commentaire: anglais

J’ai choisi ce jeu pour sa qualité vidéo. Certains des autres choix peuvent être un peu difficiles à regarder en plein écran, alors regardez ce jeu si vous voulez juste voir le Real Madrid gagner sans plisser les yeux.

2009/10: Real Madrid 6-0 Real Zaragoza (La Liga, journée 15)

Qualité vidéo: médiocre

Qualité audio: OK

Commentaire: espagnol

Plus de la puissance offensive de Pellegrini – cette fois, sans aucun but encaissé.

Faites-nous savoir quels jeux vous aimeriez regarder et / ou regarder et quels souvenirs ils ont rapportés ou créés. N’hésitez pas à suggérer d’autres grands matchs du Real Madrid de la vaste collection de footballia – ma liste n’est en aucun cas exhaustive.