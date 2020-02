Ligue d’Espagne



Une malédiction: la Copa del Rey et sa relation avec Zinedine Zidane





Juan Pablo Arevalo





6 février 2020 à 18 h 20

Le DT du Real Madrid a ajouté un nouvel échec à la compétition, esquivant pendant des années le Français.

Le Real Madrid a ajouté une autre déception à la Copa del Rey. Ce jeudi, il a perdu 3-4 contre la Real Sociedad au Santiago Bernabéu et a été éliminé en quart de finale. Ainsi, la deuxième compétition la plus importante d’Espagne a confirmé qu’il était impossible pour Zinedine Zidane.

Beaucoup l’appellent une malédiction, d’autres la «kryptonita» de Zidane au Real Madrid, une équipe avec laquelle il a tout gagné en tant qu’entraîneur: Ligue espagnole, Super Coupe d’Espagne, Ligue des champions, Super Coupe européenne et Coupe du monde des clubs.

Depuis qu’ils sont devenus entraîneurs de merengue, ‘Zizou’ et la Copa del Rey n’ont pas eu de bonnes relations: au cours de sa première année, il n’a même pas pu “sentir” parce que Rafa Benítez avait déjà été éliminé; dans sa deuxième saison, il est tombé avec Celta de Vigo; puis, c’est le petit Leganés qui l’a sorti et maintenant c’est la Real Sociedad.

Mais la relation particulière entre la Copa del Rey et Zidane va au-delà de sa période d’entraîneur. Également en tant que joueur, Zinedine a échoué dans la tentative: a perdu deux finales (2002 contre Deportivo La Coruña et 2004 contre Saragosse); en 2005, il est tombé en huitième contre Valladolid, en 2003, il a été en quatrième contre Majorque et en 2006, c’est Saragosse qui l’a éliminé, cette fois en demi-finale et s’inclinant 6-1 au match aller.