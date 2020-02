Une nouvelle raison émerge de la décision d’Erling Haaland de snober Man Utd

Date de publication: jeudi 6 février 2020 8:29

Erling Haaland jouera un jour en Premier League, selon son compatriote Jan Aage Fjortoft, alors qu’une nouvelle raison est apparue suite à la décision de l’attaquant de rejoindre le Borussia Dortmund avant Manchester United.

Après des mois de spéculations reliant l’ancien attaquant du RB Salzburg à un déménagement à Old Trafford, Le Borussia Dortmund a annoncé la capture du joueur de 19 ans fin décembre dans l’une des séances de dédicaces de la saison.

Le Norvégien a été sous forme de cloques cette saison, ayant marqué 28 buts en 22 matchs – dont cinq tours du chapeau – mais a déclaré qu’il ne doutait pas que le passage à la Bundesliga était le bon choix de carrière.

Et cela semble avoir été prouvé la bonne décision, avec Haaland faisant un début sensationnel en Bundesliga avec sept buts ridicules de ses trois premières apparitions pour Die Schwarzgelben.

Maintenant, le directeur de Dortmund, Michael Zorc, a révélé pour la première fois comment son équipe a réussi à convaincre Haaland de rejeter un déménagement à Old Trafford en faveur d’un déménagement au Westfallonstadion.

Admettant qu’ils lui ont simplement montré une vidéo du célèbre «mur jaune» de Dortmund – le stand imposant derrière le but qui abrite leurs supporters locaux, Zorc a expliqué à Sport Bild: «Il semblait l’aimer!

«Nous avons dû atteindre haut pour signer Erling et ce n’est un secret pour personne que d’autres clubs bien connus ont travaillé dur pour le faire.

«J’étais comme un petit garçon (quand il a parlé à l’agent de Haaland, Mino Raiola, la veille de Noël pour confirmer l’accord).

«Cette combinaison de robustesse, de qualité de finition, de bonne technique et de sa vitesse rend Erling spécial. Dans nos premières conversations, il y avait déjà une atmosphère positive et nous nous sentions tous les deux bien. Erling et BVB – il s’adapte à 100%.

“[He also has a] une personnalité formidable et qui convient au Borussia Dortmund, à notre stade et à nos fans. C’est ce qui définit notre club et c’est exactement ce que recherchait Erling. Une telle atmosphère l’inspire – il explose sur le terrain.

“Néanmoins, nous veillerons à ce que les attentes n’augmentent pas de manière incommensurable.”

Gestionnaire uni Ole Gunnar Solskjaer a essayé de mettre un visage courageux sur le bout de transfert avec les Red Devils optant finalement pour faire venir l’ancien attaquant de Watford Odion Ighalo dans un geste surprise le jour de la date limite de transfert.

Néanmoins, il reste un espoir pour United que Haaland passe un jour à la Premier League, avec le journaliste de la télévision norvégienne Fjortoft expliquant pourquoi un transfert en Bundesliga était exactement la bonne décision pour le joueur de 19 ans à ce stade naissant. de sa carrière.

Haaland fera bouger la future Premier League

“Alfie Haaland (son père) a toujours dit que nous devrions penser à la différence entre un club voulant un joueur et ayant besoin d’un joueur”, a déclaré Fjortoft à BBC Radio 5 Live.

«Ce que j’aime dans l’équipe Haaland, c’est qu’ils ont toujours pris le développement du joueur en premier. Il est au club qu’il devrait être, où il peut se développer.

«Est-ce que je pense qu’il jouera un jour en Angleterre? Bien sûr qu’il le fera. Il est né en Angleterre, mais en ce moment Dortmund est le meilleur endroit pour lui. »

La réputation de Dortmund d’offrir des opportunités aux jeunes joueurs est bien documentée, mais Fjortoft estime qu’ils devraient être respectés comme l’un des plus grands clubs d’Europe.

“Vous définissez toujours les grands clubs, ce n’est pas comme Dortmund est un club de développement », a-t-il ajouté.

“Ils obtiennent [attendances of] 81 000 par semaine, ils sont en Ligue des champions – ce que certains clubs ne sont pas pour le moment – et ils sont habitués à faire des joueurs de grands joueurs.

«Il peut s’améliorer et il devrait s’améliorer, c’est pourquoi il est allé à Salzbourg et non à la Juventus parce qu’ils ont un excellent moyen d’éduquer les jeunes joueurs.

«Ils auraient pu aller Manchester United cette fois ou la Juventus mais il a choisi Dortmund. Un jeune de 19 ans se réveillant après un triplé lors de ses débuts, c’est super de se réveiller à Dortmund, pas à Manchester, pas à Turin.

«C’est bon pour l’avancement de sa carrière.»

L’incroyable début de vie de Haaland au BVB a étonné de nombreux observateurs et peu plus que Fjortoft, étant donné les huit buts de son compatriote à ce jour (sept en Bundesliga) à un taux de frappe d’un but toutes les 22 minutes.

“Je ne pense pas qu’il y ait aucune chance que vous puissiez l’imaginer faire cela”, a ajouté l’ancien attaquant de Middlesbrough et Sheffield United, Fjortoft.

«Il marque plus ou moins chaque chance qu’il a. Il vient d’être brillant et est l’une des meilleures perspectives que nous ayons dans le football.

«N’oublions pas qu’il a 19 ans. Je compare toujours une carrière de footballeur avec l’éducation. Vous essayez d’aller au meilleur lycée puis au collège. Maintenant, il est au meilleur collège qu’il puisse être. »