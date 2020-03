Une nouvelle série: quand nous étions footballeurs – Oliver Kahn

Présentation de «Quand nous étions footballeurs»

«Quand nous étions footballeurs» est une nouvelle série sur les personnages fascinants qui habitent le monde du football. En me concentrant sur les individus dans le football qui ont eu un impact sur moi pendant ma courte période en tant que passionné de football, je vais essayer de raconter leur histoire à la fois sur le terrain et en dehors de cette série. Si vous êtes un fan du phénomène culturel connu sous le nom de «beau jeu», je crois que vous vous connectez aux aspects sociétaux du sport qui vont bien au-delà des 22 joueurs qui frappent une balle sur un terrain.

Bien que le contenu de Bavarian Football Works soit dédié au Bayern Munich, à l’équipe nationale allemande et à la Bundesliga en général, cette série comprendra des joueurs de tous les domaines du football mondial. Le prochain article pourrait concerner les superstars les plus brillantes de la scène footballistique, des héros cultes d’Italie ou d’Irak, des divas dont le potentiel a été gaspillé ou des joyaux cachés dont l’histoire mérite d’être racontée.

Il débutera cependant avec le capitaine du Bayern Munich de 2002 à 2008 et l’un des gardiens de but les plus fascinants de mémoire récente: Oliver Kahn.

Qu’est-ce qui fait un gardien de but?

Quelles qualités incluriez-vous si vous deviez expliquer quel type de personne convient le mieux au poste de gardien de but?

La description du poste le plus spécialisé dans le football est facile. Un gardien de but est une personne dont le travail consiste à garder le ballon hors du filet de son équipe. Un bon gardien de but doit avoir de solides réflexes, une agilité de saut et une capacité de capture.

Bien que ces éléments physiques jouent un rôle, c’est souvent la composante psychologique qui détermine la différence entre le succès ou l’échec. Le gardien de but est le seul individu dans un sport d’équipe qui se tient seul et est coupé du reste de l’équipe.

C’est, purement et simplement, la position la plus solitaire du football.

Alors qu’un attaquant peut se permettre de manquer une gardienne, un gardien de but ne partage pas ce privilège. Sachant qu’une seule erreur vous rendra le bouc émissaire évident peut créer une pression intense. Quel genre d’individu accepterait volontiers ce type de pression et se mettrait en travers de balles se déplaçant vers eux avec la plus forte des forces?

Si je devais décrire ce qui fait un bon gardien de but, j’emprunterais une citation d’Oliver Kahn: «Les gardiens de but ont besoin d’un élément de folie.»

La grandeur et la folie sont souvent allées de pair lors de la discussion sur le natif de Karlsruhe, maintenant âgé de 50 ans. Le succès en tant que gardien de but vient souvent de l’intérieur, quelque chose que der Titan a travaillé toute sa carrière (Spiegel):

Si vous travaillez dur, vous ferez quelque chose de vous-même, et quiconque essaie de vous barrer la route est votre ennemi. Ce sont mes tentatives infantiles pour me motiver.

Le gorille à 1000 bras

Oliver Rolf Kahn a grandi à Karlsruhe et a décrit son enfance dans les années 1980 comme une ère incarnée par des films tels que «Rambo» et «Rocky». Le message était clair: les plus coriaces survivent.

Avec le recul, Kahn a dit qu’il lui avait fallu beaucoup de temps pour réaliser que le football n’était pas un martyre, mais un sport qui devait être pratiqué. Quand il avait entre 20 et 30 ans, cependant, la vie entière de Kahn a tourné autour de son travail. Il a pratiqué plus longtemps et plus dur que tout le monde et a profité de chaque occasion pour s’améliorer. Son père, Rolf, a expliqué que le dévouement inhabituel de son fils était le meilleur (Guardian):

Oliver veut aller dans des régions où vous ne pouvez pas aller. Il veut obtenir des balles que vous ne pouvez pas obtenir. Il recherche des domaines inexpérimentés.

C’est au club de la ville natale de Karlsruhe SC que Kahn a commencé à faire les gros titres qui définiraient son personnage pour les années à venir. Un de ses collègues gardiens de but a refusé de partager une chambre avec le futur gardien international allemand, car il avait peur d’être étouffé dans son sommeil. Un autre coéquipier a avoué que Kahn considérait quiconque portait des gants comme un ennemi.

Lors de la saison 1993/94, Karlsruhe a étonnamment atteint les demi-finales de la Coupe UEFA, un tournoi dans lequel Kahn a énormément impressionné. Incapable de conserver longtemps son excitant jeune gardien de but, Karlsruhe a vendu Kahn au Bayern Munich à l’été 1994 pour 4,6 millions de DM (2,4 millions d’euros), les frais de transfert record pour un gardien de but à l’époque.

L’argenterie et une réputation naissante de meilleur gardien de but au monde étaient accompagnées de pitreries sur le terrain. Lors d’un match contre Dortmund, Kahn a commencé par faire semblant de mordre la légende de Dortmund Heiko Herrlich. Quelques minutes plus tard, il aurait tenté de faire du kung-fu l’attaquant suisse Stéphane Chapuisat. Dans le football moderne, de telles actions pourraient facilement entraîner un expulsion, mais Kahn est resté sur le terrain et a aidé le Bayern à quitter Dortmund avec un point après avoir enregistré un penalty 10 minutes avant le coup de sifflet final.

Son personnage de généralissime n’était pas dirigé exclusivement vers «l’ennemi». Les coéquipiers de Kahn ont obtenu l’autre extrémité du bâton à de nombreuses reprises, car Kahn n’avait pas peur d’utiliser son physique envers eux. Lorsqu’on lui a demandé de quoi il avait peur, son coéquipier et compatriote natif de Karlsruhe, Mehmet Scholl, a répondu qu’il n’avait peur que de deux choses: la guerre et Oliver Kahn.

«Le football est un sport masculin. Des choses comme ça font partie du jeu ”, a expliqué Kahn lors d’une interview après le match, lorsqu’on lui a demandé des explications sur son agressivité après avoir attrapé l’attaquant de Leverkusen, Thomas Brdarić, par le cou.

Antics envers l’opposition et ses coéquipiers ou actes stupides comme un envoi contre Rostock (illustré ci-dessous) fait de lui un personnage facile à ridiculiser dans les médias. Le comédien Harald Schmidt a plaisanté sur la façon dont Kahn ressemblait à un gorille, un surnom qui est devenu courant face aux fans de l’opposition.

Néanmoins, en 2000, Kahn s’était imposé comme l’un des meilleurs gardiens de but de la planète. Sa routine d’entraînement physiquement et psychologiquement difficile l’avait récompensé.

Avec la terreur est venu un leadership précieux. Refusant de quitter le terrain après avoir été frappé à la tête par une balle de golf lors d’un match à Fribourg en avril 2000, Kahn est resté malgré les saignements abondants et a mené Die Roten à une victoire importante pour le titre. Kahn était entre les postes du Bayern lors de sa défaite contre Manchester United lors de la finale de la Ligue des champions de 1999 et a été le principal facteur de motivation pour le retour du Bayern sur la plus grande scène du football interclubs européen.

La finale de la Ligue des champions 2001 contre Valence a été dominée par les pénalités. Un match qui avait déjà vu trois pénalités accordées au cours des 120 premières minutes devait être décidé des pénalités.

Entrez Der Titan.

Kahn a économisé trois pénalités, dont le coup de pied décisif qui a fait du Bayern le nouveau vainqueur de la Ligue des champions, deux ans après le vol au Camp Nou. Son deuxième arrêt fut le choix du peloton. Initialement mal interprété, la frappe d’Amedeo Carboni au milieu en se déplaçant vers la gauche, les réflexes félins de Kahn lui ont permis de balancer son bras droit vers le haut et de détourner le ballon de la barre transversale et vers l’extérieur. Il a célébré en attrapant le ballon avec ses deux mains et en criant dessus. Il avait l’air obsédé, mais cela devait sûrement donner confiance à ses coéquipiers.

Ils n’allaient pas perdre cette fois.

Le gorille avec 1000 bras a sauvé le penalty restant, menant le Bayern à son premier titre en Ligue des champions depuis 1976.

L’anti-point culminant à Yokohama

On peut dire que la réalisation la plus impressionnante de Kahn est survenue lors de son premier tournoi de Coupe du monde en tant que numéro un en Allemagne. L’Allemagne est entrée dans le tournoi au Japon et en Corée du Sud avec une équipe nationale clairement en déclin. Ils ont été écrasés en quart de finale par le paquet surprise de la Croatie lors de la Coupe du monde 1998 en France. Lorsqu’ils tentaient de défendre leur titre à l’Euro 2000, ils ont été éliminés en phase de groupes après n’avoir remporté aucun match et marqué un seul but contre la Roumanie.

C’était une équipe allemande composée de Jens Jeremies, Carsten Ramelow et Oliver Neuville – des professionnels, mais loin d’être de classe mondiale. Le jeune Miroslav Klose s’est fait un nom après le tournoi, mais il était relativement inconnu en dehors de l’Allemagne. Les seuls vrais joueurs de qualité de classe mondiale qui étaient présents dans l’équipe allemande étaient le jeune footballeur allemand de l’année, Michael Ballack et le tristement célèbre Oliver Kahn.

L’Allemagne a flirté avec la catastrophe à chaque match après son deuxième match de phase de groupes contre l’Irlande, qui s’est terminé par un match nul 1-1. Kahn a joué un rôle essentiel dans la remontée de l’Allemagne vers les phases à élimination directe en les sauvant maintes et maintes fois contre le Cameroun lors du dernier match de phase de groupes.

L’Allemagne a remporté chacun de ses matches à élimination directe 1-0, battant le Paraguay, les États-Unis et la Corée du Sud. Kahn avait accordé un but en six matchs, malgré le fait que la défense allemande était loin d’être étanche.

Les exagérations sont faciles à trouver lorsque l’on écrit sur des événements historiques, en particulier sportifs, mais ce n’est pas l’un d’entre eux: l’Allemagne n’aurait jamais atteint la finale si ce n’était d’Oliver Kahn.

L’une des meilleures performances de gardien de but de l’histoire de la Coupe du monde sera malheureusement définie par une erreur. À l’heure de la finale de la Coupe du monde, Rivaldo a réussi un mauvais effort vers le numéro 1 de l’Allemagne – une frappe que Kahn aurait facilement décrochée 99 fois sur 100. Cette fois, il a laissé tomber le ballon, et Ronaldo a repris le rebond et a facilement roulé le ballon dans le filet. 10 minutes plus tard, Ronaldo a marqué à nouveau, obtenant le cinquième titre de Coupe du monde de la Seleção.

Après le match, Kahn a expliqué ce qu’il ressentait, renforçant encore l’idée qu’être gardien de but est la position la plus solitaire du football (Guardian):

Il n’y a aucune consolation. Je dois vivre avec cette erreur moi-même. À cause de cela, tout est perdu. Ce fut ma seule erreur en sept matchs et j’ai été puni. C’est 10 fois plus amer.

Après le coup de sifflet final, Kahn s’assit, dos au poteau – seul.

Une nouvelle vie

Kahn a déclaré plus tard dans une interview avec Der Spiegel que son erreur en 2002 l’avait aidé à réaliser que le chemin de l’ultra-compétitivité sur le terrain était, en fin de compte, autodestructeur hors de lui:

Le problème avec le système dans lequel je vivais était qu’il était épuisant. Être champion du monde aurait signifié que tout aurait été comme ça aurait dû être. Mais ce n’était pas le cas. L’erreur lors de la finale était destinée à me montrer que quelque chose n’allait pas dans mon chemin dans la vie, que quelques petites choses devaient être changées. Et quand j’ai fait ces changements après la phase de transition, les choses se sont améliorées pour moi.

Parlant d’avoir été mis hors jeu pendant la Coupe du monde nationale en 2006, Kahn a rappelé l’expérience, non pas avec ressentiment, mais avec gratitude:

J’ai beaucoup appris en 2006 […]. La prise de conscience que vous n’êtes pas toujours là-bas sur le terrain simplement pour gagner, pour réussir, a été très libératrice. L’un peut réussir en aidant l’équipe, les autres joueurs. Tout à coup, j’ai ressenti le genre d’empathie pour les gens que je n’avais jamais ressenti auparavant.

Il a poursuivi en disant que cela lui avait fait réaliser que vous pouvez tout réaliser dans la vie, tant que vous êtes prêt à travailler sur qui vous êtes en tant que personne. Son ego a été écarté et au lieu de travailler pour devenir le meilleur gardien de but du monde, Kahn a commencé à travailler sur l’homme hors du terrain.

C’est ce qui fascine le plus à Karlsruhe. Il est loin de la brute qui était souvent affichée sur le terrain de football. Il cite Aristote et Emmanuel Kant dans son livre post-carrière, est extrêmement équilibré et intelligent en tant que commentateur TV, et est maintenant prêt à devenir le successeur de Karl-Heinz Rummennigge en tant que directeur général du Bayern.

Il a lâché la personne de der Titan et tout ce qui l’accompagnait: le niveau malsain de la compétitivité, les horaires d’entraînement brutaux et l’idée que c’était lui contre le monde. Il n’est plus l’ultra-compétiteur du tout ou rien, la personne qu’il pensait devoir devenir la meilleure, et qui a toujours dansé sur la frontière entre la grandeur et la folie.

Son dévouement lui a apporté à la fois du succès et des tribulations. Lorsqu’on lui a demandé ce qu’il allait manquer au sujet du football, Kahn a répondu l’expérience de faire partie de l’équipe, «sinon rien».