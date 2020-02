Une ode à Klaas-Jan Huntelaar, le maître du scoring but après but

En profondeur

Klaas-Jan Huntelaar a franchi le cap des 400 buts en carrière simplement en étant vraiment bon pour mettre le ballon dans le fond du filet au détriment de tout le reste, et ça va.

L’attaquant de l’Ajax a marqué plus de 150 de ces buts pour l’équipe hollandaise, atteignant deux chiffres à chacune de ses six saisons complètes à Amsterdam, tandis qu’un record de 42 buts internationaux en 78 matchs est meilleur que la plupart des attaquants “ élites ” de sa génération .

Cependant, sans doute son meilleur but et aussi son but le plus Huntelaar est venu dans le bleu de Schalke.

La saison 2013-14 n’était pas vintage pour le Néerlandais, avec des blessures qui l’ont exclu de près de la moitié de la saison. En conséquence, il n’a fini par marquer qu’un seul but en Ligue des champions, mais quel but c’était.

Ce n’était pas le plus important – en effet, il est difficile de penser à un but moins important dans l’histoire de la compétition – mais il a vécu plus longtemps dans la mémoire que n’importe quel but du Real Madrid le même soir.

Le résultat peut avoir semblé être une formalité, étant donné les 20 buts de la phase de groupes du Real Madrid contre les six de Schalke. Pourtant, il y a des occasions où les tours à élimination directe peuvent produire des surprises.

Ce n’était pas une de ces occasions.

Le Real Madrid a marqué le premier but en Allemagne. Et le deuxième. Et les troisième, quatrième, cinquième et sixième.

Vous ne vous en souvenez pas, n’est-ce pas? Tout ce dont vous vous souvenez de ce match est Huntelaar, avec son équipe 6-0 à domicile et en route avant le match retour, marquant le meilleur but de sa carrière.

C’est l’anniversaire de Klaas-Jan HUntelaar aujourd’hui.

C’est la frappe d’un homme qui ne se contente pas de savoir où est le but, comme le dit le cliché, mais qui a apparemment le pouvoir de faire glisser le ballon sur son orbite quand il semble trop loin.

Huntelaar a la directivité d’un attaquant de baby-foot, trouvant le chemin le plus direct vers le but à tout moment. Vous supposez qu’il doit y avoir eu un mouvement à un moment donné, mais c’est si subtil et si intrusif que vous ne pouvez pas prouver qu’il a jamais été là.

Quant au coup lui-même, il a l’impression qu’il décide qu’une simple frappe basse serait assez banale pour le laisser en danger de voir sa contribution oubliée. Comme nous le savons, cependant, un coup coupant le dessous de la barre sur son chemin dans le filet lui donne le même niveau de marge qu’une noix de muscade en route vers un effort solo.

Il n’était pas d’humeur à laisser des trivialités comme «le scorelne» ou «le Real Madrid juste être nettement meilleur que Schalke» entraver ses priorités, et à juste titre.

Tony Yeboah a peut-être maîtrisé le coup de foudre dans le bar, mais Huntelaar a produit les marchandises quand cela importait vraiment, c’est-à-dire quand cela n’avait pas d’importance. le moins du monde.

Nous avions vu Huntelaar contribuer de manière plus significative contre Arsenal la saison précédente, mais les deux buts partagent une certaine détermination.

C’est un homme qui fait partie de l’équipe pour marquer des buts, donc chaque fois qu’il ne marque pas de buts, vous n’êtes jamais trop loin de quelqu’un qui se demande ce qui se passe.

“Il semble qu’ils l’ont cloné de Marco van Basten”, a déclaré l’entraîneur du Real Madrid Bernd Schuster en 2008, peu de temps avant que Huntelaar ne déménage dans la capitale espagnole, et il avait la qualité de son compatriote de se mettre au bon endroit avant tout le monde. savait même où était le bon endroit.

Ce n’est pas tellement un cas où Huntelaar sait où est le but, mais le but de reconnaître où Huntelaar est et de répondre en conséquence.

L’attaquant qui ne fait que terminer la partie du jeu à un niveau élite se sent comme une race mourante, mais Huntelaar repousse à contre-courant.

Même cette saison, à l’âge de 36 ans, il a marqué 10 buts au rythme d’un toutes les 95 minutes. Il y a beaucoup à dire pour savoir comment se mettre dans les bonnes positions, même si votre jeu n’a jamais vraiment été beaucoup plus que cela.

Ce n’est peut-être pas la compétence la plus précieuse, mais cela n’a pas d’importance lorsque vous êtes l’un des meilleurs du monde.

Par Tom Victor

