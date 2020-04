Premier League



Une personnalité britannique hospitalisée après avoir contracté un coronavirus





Julián Bermúdez





10 avril 2020 à 14 h 34

Kenny Dalglish, joueur historique de Liverpool et du Celtic et maintenant entraîneur, est en bonne santé.

Liverpool a annoncé que Kenny Dalglish, un joueur écossais historique, avait été testé positif pour le covid-19 et avait été hospitalisé mercredi soir huit.

Dalglish est l’un des joueurs les plus colorés de l’histoire de la Premier League et pour certains, il était au même niveau que Kevin Keegan, Johan Cruyff, Ruud Krol, Gerd Müller et Mario Kempes, figures du monde à l’époque.

En tant que footballeur, il a marqué l’histoire de l’équipe nationale, puisqu’il a participé à trois Coupes du monde avec l’Écosse, tandis que sur les terrains de jeu, il a brillé avec le maillot du Celtic et de Liverpool.

C’est précisément ce dernier club qui a confirmé que Dalglish était hospitalisé depuis le 8 avril après un test positif pour le test du coronavirus.

Actuellement, Dalglish n’était lié à aucun club et sa dernière expérience en tant qu’entraîneur avait été à Liverpool, entre 2011 et 2012.