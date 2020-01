Une perspective naissante: Jude Bellingham

Crédit photo: .

Commençant à s’imposer comme un habitué de la formation de Birmingham City, Jude Bellingham a commencé à attirer de grands clubs. Peu de joueurs de championnat attirent l’attention des gros canons européens, encore moins à l’âge de 16 ans. Mais le passage à un plus grand club lui profiterait-il?

La star de l’évasion Jude Bellingham

Après avoir marqué quatre buts et aidé les chances qui lui ont été accordées par l’équipe des Midlands, il s’est imposé comme un favori parmi les fans. La joie de regarder jouer leur perspective pourrait bien finir bientôt avec le grand intérêt des grandes équipes qui se profilent.

Jude Bellingham joue principalement au milieu de terrain central, tout en étant capable de jouer un rôle plus avancé au milieu du parc également. Son agilité, son endurance et sa forme physique globale aident ses efforts au milieu du parc.

L’intérêt de Manchester United

Manchester United prépare toujours des actions pour que les futures stars soutiennent leur avenir. Étant un brillant espoir anglais, Jude Bellingham sera sans aucun doute une énorme attraction non seulement pour Manchester United, mais pour de nombreux autres clubs britanniques. Manchester United mène la course en ce moment mais tout est susceptible de se produire.

Ayant une collection d’expérience précieuse en temps de jeu du championnat EFL, sa maturité est définitivement au-delà de ses années. United cherchera à compléter son équipe déjà jeune, son équipe ayant du mal à obtenir des résultats assez bons récemment.

Intérêt d’un autre club

Non seulement United a reniflé. Arsenal et Liverpool auraient également regardé le jeune à certains moments de la saison.

L’intérêt de l’étranger n’a pas manqué non plus, les géants allemands Borussia Dortmund et Bayern Munich ayant tous deux regardé la jeune étoile montante. Un déménagement en Bundesliga ne serait pas hors de question – vu que quelques talents anglais ont déménagé en Allemagne.

