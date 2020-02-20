une plainte et 12 joueurs disqualifiés

Ci-dessous les décisions du juge des sports, relatives à la dernière journée du championnat de Promotion de groupe C:
COURSES DU 15 / 2/2020
PLAINTE DE PLAINTE
COURSE DU CLUB DE FOOTBALL 15/2/2020 AVELLINO – BAIANO Ayant pris note de l’annonce préalable de l’appel par le U.S.D. FOOTBALL CLUB AVELLINO, toute décision concernant l’approbation de la course est ignorée. Le paragraphe pertinent ci-dessous montre les mesures prises contre les membres en ce qui concerne les documents.
Footballeurs expulsés
DISQUALIFICATION POUR UNE COURSE RÉELLE
MONTANO FRANCESCO (MARZANO)
SEPE CLAUDIO (MARZANO)
VOSA JACOPO (PONT 98)
JOUEURS NON EXPIRÉS
DISQUALIFICATION POUR UNE COURSE RÉELLE DE RÉCURRENCE EN ADMONITION (X INFR)
AURIEMMA FILOMENO (G. CAROTENUTO)
FISCARIELLO ALESSANDRO (PONTE 98)
DISQUALIFICATION POUR UNE COURSE RÉELLE DE RÉCURRENCE EN ADMONITION (V INFR)
CORAZZELLI DAVIDE (BISACCESE)
D ANIELLO DOMENICO (MONTORO)
ADMONITION AVEC AVIS (IX)
ARIANNA LUIGI (MARZANO)
CALIENDO PIETRO (MARZANO)
SEPE CLAUDIO (MARZANO)
RECONNAISSANCE AVEC AVIS (IV INFR)
ANDRES MARIO (G. CAROTENUTO)
COMTE RICCARDO (MONTORO)
COURSES DU 16 / 2/2020
ENTRAÎNEURS
DISQUALIFICATION JUSQU’AU 11 / 3/2020
BENEDUCE MICHELE (F.C. VIRIBUS SOMMA 100)
JOUEURS NON EXPIRÉS
DISQUALIFICATION POUR UNE COURSE RÉELLE DE RÉCURRENCE EN ADMONITION (V INFR)
COLONNE SALVATORE (CIMITILE)
CESTARO MARCO (LMM MONTEMILETTO)
PALUMBO LUDOVICO (LMM MONTEMILETTO)
VIGORITO GIANLUCA (LMM MONTEMILETTO)
GIANNINO SEBASTIANO (SAVIANO 1960)
ADMONITION AVEC AVIS (IX)
OREFICE DOMENICO (SAVIANO 1960)
RECONNAISSANCE AVEC AVIS (IV INFR)
DI PALMA DONATO (F.C. VIRIBUS SOMMA 100)
VERTOLA EMMANUELE (F.C. VIRIBUS SUM 100)
DELLO RUSSO ROBERTO (SOLOFRA CALCIO)