Une prise de contrôle de 300 millions de livres sterling pourrait aider une star de la terre celtique qui les a snobés cette année – HITC

Le joueur de Newcastle United aurait rejeté un transfert au Celtic en janvier.

Celtic a essayé et n’a pas réussi à signer Christian Atsu vers la fin de la fenêtre de transfert de janvier.

Ayant besoin d’un ailier, les Hoops ont crié à Newcastle United en sachant qu’Atsu ne jouait pas régulièrement.

Mais l’international ghanéen a repoussé le passage au Celtic [The Express] et aurait été déterminé à se battre pour le football de première équipe à St James’s Park.

Eh bien, ce combat n’a jamais été aussi futile qu’il l’est maintenant et peut-être, juste peut-être, les Hoops pourraient le récupérer s’ils retournaient.

C’est un combat futile parce que les Magpies sont au bord d’une prise de contrôle dirigée par l’Arabie saoudite de 300 millions de livres sterling.

En ce qui concerne Atsu, les hommes qui achètent le club du Nord-Est ont clairement de grands projets et il sera plus que probablement poussé sur le côté encore plus.

Le fait est que trois buts en 79 matches de Premier League indiquent qu’il n’est probablement pas assez bon pour passer à un autre club anglais de haut niveau.

Beaucoup de choses sont en suspens en ce moment, mais le Celtic pourrait avoir du football en Ligue des champions dans un proche avenir et, bien sûr, l’équipe de Neil Lennon pourrait viser 10 matchs de suite la saison prochaine.

Le joueur de 28 ans n’a pas eu de carrière chargée de trophées, remportant un titre avec Porto en 2013 et le Championnat avec United en 2017.

Il pourrait bien vouloir encore plus de médailles et d’influence et un déménagement à Parkhead serait difficile à refuser une deuxième fois sachant que vous avez probablement terminé à St James’s Park.

