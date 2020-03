Une raison d’être fier dans les moments les plus étranges

C’est une époque étrange pour les fans de sport en ce moment. La grande majorité des compétitions à travers le monde ont été annulées ou suspendues car les gens cherchent à prendre soin d’eux-mêmes, et naturellement leurs amis et leur famille, et ce n’est pas seulement le sport qui a été frappé par les festivals de musique et même un bon vieux voyage au public house local sortir du calendrier.

Dans le destin et la préoccupation, il y a beaucoup d’histoires réconfortantes sur la façon dont les gens se rassemblent et font un effort supplémentaire pour divertir et prendre soin des gens dans leurs régions, mais il existe encore de nombreuses façons de vous occuper et bien qu’il n’y en ait pas ‘il n’y a pas beaucoup de liste de montages de paris à sortir en ce moment, il existe de nombreux jeux de type “casino” pour vous donner un petit correctif.

10cric n’est malheureusement disponible que pour les personnes en Inde, mais c’est un bon guide sur le type de jeux disponibles et je suis sûr que les gens trouveront quelque chose qu’ils ont envie d’aider pendant un certain temps, qu’il s’agisse de jeux basés sur les machines à sous ou plus styles traditionnels de blackjack ou de roulette.

Avec des discussions en cours sur ce qui se passera avec les compétitions, telles que la saison de football 2019/20, et les complications de l’annulation potentielle de l’année étant donné le peu de matchs restants, la décision des titres, la qualification et la promotion européennes ou la relégation, sans aucun doute la solution la plus simple sera de lever la pause sur les matchs quand les choses s’amélioreront.

La plupart des sports seront confrontés aux mêmes défis sur ce sujet, en particulier lorsque vous envisagez les “ prochaines ” campagnes, et tout en jouant à huis clos et sans fans, ruinerait certainement la magie des jeux tels que nous les connaissons semblerait être la voie la plus sensée, purement d’un point de vue logistique, pour mettre un terme réel aux compétitions interrompues sans avoir à inventer une sorte de système de fudge dans le but d’être équitable pour tous – en particulier compte tenu des finances impliquées pour beaucoup.

Spécifiquement pour le football, la récente décision de l’UEFA de reporter les Championnats d’Europe de 12 mois aidera certainement, car elle permet de gagner beaucoup de temps au cours de l’été pour la reprise des matchs, sans surcharger les joueurs et leur demander de jouer un nombre injuste de matchs sans récupération suffisante. temps entre les deux.

D’autres sports peuvent naturellement prolonger leurs propres saisons pour acheter cette marge de manœuvre supplémentaire pour que les matchs recommencent, et il est toujours possible que les campagnes suivantes démarrent un peu plus tard qu’elles ne le feraient normalement, pour ajouter de la respiration.

Comme le dit le vieil adage, s’il y a une volonté, il y a un moyen, et les boffins des différentes associations déborderont déjà de la pléthore d’options et de compromis qui s’offrent à eux, car chaque sport a naturellement ses propres exigences.

Pour les amateurs de sport plus larges, il y a encore beaucoup d’autres décisions à prendre, comme ce qui arrive aux Jeux Olympiques de cet été à Tokyo, le Comité International Olympique annonçant ce week-end qu’ils se sont donné un délai de quatre semaines pour prendre une décision, mais il semblerait logique qu’ils retardent également. Il y a même la prochaine saison de la NFL à prendre en compte, car on ne sait pas encore si cela commencera en septembre comme prévu initialement.

Quel que soit l’avenir du sport dans les mois à venir, il y a naturellement de plus grandes choses à se soucier, mais beaucoup de choses prendront un peu de réconfort dans les nouvelles plus axées sur la communauté que nous avons vues ces dernières semaines à la fois dans les clubs et les sportifs eux-mêmes. .

Que ce soit le stade de Wembley qui vire au bleu chaque soir en tant que petit ‘pick me up’ pour le travail infatigable des infirmières, des médecins et autres au sein du National Health Service, ou les clubs de football réagissant au report en faisant don de nourriture préparée à des refuges pour sans-abri, ou même au des efforts individuels plus aléatoires, mais réfléchis, comme la moitié du centre international belge Toby Alderweireld distribuant des comprimés aux hôpitaux et aux maisons de soins infirmiers pour que les familles puissent rester en contact – cela montre simplement ce qui peut être réalisé, même dans les industries dominées par l’argent, lorsque les gens sont sensibles, réfléchi et utiliser le pouvoir et la portée dont ils disposent, pour un bien bien plus grand.

Les fans sont souvent “ fiers ” des sportifs, des femmes et des clubs eux-mêmes, en raison de leurs réalisations, titres ou succès, mais en ces temps étranges, nous pouvons également être fiers d’eux pour avoir montré qu’ils sont humains et qu’ils peuvent se ressaisir indépendamment de toute couleur ou rivalité.