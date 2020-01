Une raison pour laquelle Arsenal pourrait devancer Man Utd dans la course à une starlette de 25 millions de livres sterling

Date de publication: Mardi 21 janvier 2020 6:50

Arsenal ont rejoint Manchester United en montrant de l’intérêt pour la sensation d’adolescent de Birmingham City Jude Bellingham et pourrait avoir l’avantage sur un accord.

Unis ont aurait fait une offre de 25 millions de livres sterling à Birmingham pour Bellingham, mais l’équipe du Championnat préférerait idéalement garder le milieu de terrain de 16 ans pour les 18 prochains mois, ce qui pourrait donner à Arsenal l’avantage selon Duncan Castles.

Bellingham est devenu le plus jeune joueur de la première équipe de Birmingham en août 2019 lorsqu’il a fait ses débuts à l’âge de 16 ans et 38 jours et a marqué quatre buts en 24 matches.

Castles pense que le patron de United, Ole Gunnar Solskjaer, serait prêt à donner à Bellingham une chance d’impressionner dans la première équipe des Red Devils s’il rejoignait ce mois-ci.

Mais la famille de Bellingham préférerait qu’il joue régulièrement au football en équipe première et cette position pourrait aider la cause d’Arsenal.

Castles affirme qu’Arsenal ne serait pas en mesure de payer les 25 millions de livres sterling et serait donc plus ouvert que United pour lui permettre de retourner à Birmingham en prêt pendant 18 mois, où il jouerait régulièrement.

“[Borussia] Dortmund est l’un des clubs qui ont repéré Bellingham de Birmingham City », a déclaré Castles sur le podcast de la fenêtre de transfert.

«J’ai parlé à un bon nombre de personnes dont le travail consiste à trouver les meilleurs talents et j’ai eu quelques-uns d’entre eux qui sont revenus dire que ce gamin est exceptionnel et certainement l’un d’eux a dit que les 25 millions de livres sterling que Manchester United avait offerts à Birmingham City pour lui était une évaluation raisonnable pour un jeune joueur anglais de ses capacités.

«Ils ont la concurrence d’Arsenal, maintenant je ne m’attendrais pas à ce qu’Arsenal puisse dépenser cet argent maintenant.

«Je pense que la position de Birmingham City sur ce point est celle où Arsenal pourrait potentiellement structurer un accord dans la mesure où Birmingham City est prêt à vendre à ce prix ou à un prix supérieur, mais ils veulent conserver le joueur pour les 18 prochains mois.

«Ils envisagent donc une équipe qui achètera et leur permettra de garder Bellingham dans leur équipe et leur garantira un transfert substantiel sur toute la ligne.

“C’est quelque chose qui peut plaire à Bellingham lui-même, ça peut plaire à son père.

«Ils se présentent comme étant très astucieux dans leur évaluation du chemin de développement du joueur et craignent que s’il se rendait au mauvais club riche au mauvais moment, il perdrait son opportunité de jouer au football en équipe première et son chemin dans la réalisation de la plupart de son talent pourrait être limité par cela.

“Il est donc possible que le joueur lui-même souhaite rester à Birmingham City tout en s’engageant dans un club.

“Vous pourriez voir Manchester United vouloir le joueur immédiatement parce que Solskjaer n’a aucun scrupule à mettre de jeunes joueurs dans sa première équipe et cela correspond à cette stratégie de redémarrage culturel.”

