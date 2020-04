“Une reprise progressive, tout pour éviter les faillites et les pertes d’emplois dans le sport”

ROME. Le monde du sport se demande comment se remettre sur les rails en toute sécurité, de nombreuses disciplines ont mis fin à leurs activités précocement, tandis que d’autres étudient la solution la moins douloureuse d’un point de vue économique (éd. Football).

PRÉVENIR LA FAILLITE

la Ministre des sports, Vincenzo Spadafora, ces derniers jours, il a rencontré les représentants des différentes catégories et ligues du football italien, une table de travail d’où est née la volonté commune de démarrer, du moins avec l’entraînement, mais il subsiste de sérieux doutes quant à la reprise du championnat: “Dans la nouvelle décret, il y aura des règles qui garantiront au monde entier du sport, et aux travailleurs qui en font partie, le soutien nécessaire pour éviter les ruptures de chaîne. Nous ferons tout notre possible pour qu’aucune réalité sportive n’échoue, nous n’autoriserons pas les pertes d’emplois ».

NOUVELLES DISPOSITIONS À VENIR

Sur la reprise de l’entraînement, il y a de l’optimisme, sur le championnat la discussion avec le Ministre de la Santé est attendue: “Les activités reprendront progressivement, chaque évaluation se fera en concertation avec le Comité Scientifique Technique. Nous devons pousser pour la récupération mais, en même temps, protéger chaque composant. Le sport est important non seulement d’un point de vue économique, mais aussi social. – Spadafora a expliqué – Nous avons écouté avec une grande attention les différentes positions qui ont émergé de la dernière réunion, dans les prochains jours, nous publierons les dispositions mises à jour sur la reprise “

SOUTIEN ET ENTHOUSIASME EXCITÉ

De bonnes nouvelles pourraient arriver bientôt collaborateurs sportifs et clubs amateurs, la base du football, bonus de 600 euros également pour avril et surtout le financement pour toutes ces activités sportives qui sortiront de la crise économique avec des os cassés. Concernant les nombreux événements annulés ou reportés, le ministre Spadafora a ensuite souligné: “J’attendais avec impatience les Européens cet été, mais ils seront reportés, car les Jeux olympiques ont été reportés. Comment le Giro d’Italia a été reporté. Comment les compétitions de tous les sports ont été reportées dans notre pays. C’est une énorme douleur, dans une douleur beaucoup plus grande et plus profonde, dans un deuil atroce qui a affecté notre pays, l’Europe, le monde entier “.