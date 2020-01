Une révolution totale dans la formation des formateurs

Le texte préparé par l’Etat de la fédération a déjà reconnaît le diplôme obtenu dans les écoles en dehors des cours organisés par la RFEF, les fédérations territoriales ou le cours UEFA PRO. Le diplôme de technicien supérieur en sports permettra une formation en première et deuxième division.

22/01/2020 à 11:59

CET

Sans aucun doute la grande révolution du Règlement Général que la RFEF a approuvée en décembre dernier et est en attente d’approbation par le CSD; comme nous vous l’avons dit SPORT; réside dans la partie des formateurs. Dans les titres qui reconnaissent leur formation afin d’exercer leurs fonctions. Que ce soit dans le football professionnel, Second B, Third ou dans les autres catégories. Jusqu’à présent, la RFEF ne reconnaissait que la formation obtenue par les cours organisés par elle-même, les fédérations territoriales ou les cursus de l’UEFA PRO.

La confrontation entre la position fédérative est historique, faisant valoir que seuls les cours organisés par elle et ceux qui dépendent de l’UEFA permettent d’obtenir le titre du titre UEFA Pro et que les cours organisés par les écoles publiques ne permettent d’obtenir le diplôme que pour pouvoir pratiquer en Espagne. Il a même été dit que l’UEFA pouvait dénoncer une ingérence de l’État.

Mais ce conflit disparaît dans cette nouvelle proposition de règlement et où le RFEF se conforme aux règlements de la loi sur le sport, en particulier l’article 55.4 qui dit textuellement que les “Fédérations espagnoles qui imposent des conditions de qualification pour le développement des activités techniques , dans les clubs participant à des compétitions officielles, ils doivent accepter les diplômes délivrés par des centres légalement reconnus. “

Et c’est ainsi que l’incarne l’article 155 des compétences des entraîneurs. Ainsi, dès l’entrée en vigueur de ce nouveau Règlement, le Diplôme de Technicien Sportif de Diplôme Supérieur permettra une formation aux compétitions officielles de la RFEF “étant obligatoire pour exercer les fonctions dans les catégories de Première, Deuxième Division, Deuxième B, Troisième Division, Division d’honneur du football des jeunes et première et deuxième division du football en salle. ”

Outre son entrée en vigueur, Le titre de technicien sportif dans les écoles publiques sera au même niveau que le diplôme de formateur avancé / licence de l’UEFA et cela permettra à toute personne ayant la possibilité de former la Ligue nationale de football des jeunes et la deuxième division B de futsal et la première division de futsal.

Et enfin, le certificat de dépassement du premier niveau de football ou de futsal autorise à former des équipes des catégories de jeunes inférieures de la portée territoriale du football et du futsal comme diplôme de base de l’entraîneur Licence UEFA B. Ce nouveau scénario implique un plus grand nombre de entraîneurs avec des options pour pouvoir pratiquer en Espagne, à la fois dans le football professionnel et amateur, auxquels nous devons ajouter ceux qui viennent de l’extérieur de l’Espagne accréditant les années de formation requises par la réglementation espagnole.