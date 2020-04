Une rumeur à Barcelone s’embrouille sur Ivan Rakitic et Junior Firpo

Le moulin à rumeurs semble s’être enchevêtré ce week-end avec des informations contradictoires sur Ivan Rakitic et Junior Firpo.

Chez Marca, le mot est que Rakitic est une “vraie option” pour rejoindre l’Atletico Madrid, car le club regarde les joueurs qui arrivent vers la fin de leurs accords actuels.

Le contrat de Rakitic à Barcelone arrive à échéance en 2021, donc il fait l’affaire, et il souhaite rester en Espagne s’il quitte le Camp Nou.

Pourtant, chez Sport, la nouvelle est que Barcelone ne sait rien de l’intérêt d’Atleti concernant Rakitic et n’en attend pas non plus.

En effet, leur rapport suggère que la seule équipe pour laquelle Rakitic est vraiment intéressé à jouer est l’ancienne équipe de Séville, et il n’écouterait probablement même aucune offre de l’Atletico.

Junior Firpo attire également de nombreux titres. Sport rapporte que Napoli a été en contact avec Barcelone pour discuter de sa situation et qu’on lui a dit qu’il était à vendre.

Barcelone veut 20 millions d’euros pour l’arrière gauche, ce qui pourrait être un problème pour Napoli, bien que le rapport affirme qu’il est une “priorité” pour la Serie A.

Cependant, Mundo Deportivo a vérifié les rapports en Italie et pense que Napoli n’est pas du tout intéressé par Junior parce qu’il est trop cher.

En effet, le club vise apparemment un déménagement pour Konstantinos Tsimikas d’Olympiakos à la place.

Le manque actuel de football signifie que le moulin à rumeurs est assez occupé en ce moment, et vous pouvez vous attendre à beaucoup plus de rumeurs concernant ces deux joueurs au cours des prochains mois.