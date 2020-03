Une rumeur de transfert celtique suggère que Liverpool a réussi un coup de maître de 15 millions de livres – HITC

Le Celtic serait ravi de l’ailier de Bournemouth Jordon Ibe.

Liverpool a été tout simplement sensationnel sur le marché des transferts ces dernières années – et pas seulement en termes de joueurs qu’ils ont amenés au club.

Oui, les offres pour Alisson, Virgil van Dijk, Fabinho, Sadio Mane et Mohamed Salah ont fait passer Liverpool des quatre meilleurs prétendants aux champions de la Premier League en attente, mais la façon dont ils ont financé ces mouvements a été admirable.

Liverpool a réussi à vendre toute une série de joueurs à petit prix pour de grosses sommes d’argent ces dernières années, avec des millions récoltés pour Christian Benteke, Jerome Sinclair, Joe Allen, Tiago Ilori, Kevin Stewart, Mamadou Sakho, Danny Ward et Dominic Solanke.

Cependant, l’un de leurs meilleurs mouvements a été de vendre l’ailier Jordon Ibe à Bournemouth en 2016, alors qu’ils le déchargeaient vers les Cerises pour un énorme 15 millions de livres sterling.

Un an seulement plus tôt, certains avaient été encouragés par les étalages d’Ibe en pré-saison, le vantant comme un futur remplaçant potentiel de Raheem Sterling – mais Ibe semble maintenant être un cas de potentiel non réalisé.

En 78 matchs de Premier League pour Bournemouth, Ibe n’a marqué que trois buts et sept passes décisives, ce qui signifie que chaque contribution à l’objectif a atteint 1,5 million de livres sterling – et Bournemouth semble en avoir assez.

Le Scottish Sun rapporte que Bournemouth ne prolonge pas l’accord de 40 000 £ par semaine d’Ibe, et Celtic serait intéressé à le signer sur un transfert gratuit en raison de l’admiration constante de Neil Lennon pour Ibe.

À 24 ans, Ibe a encore le temps de changer les choses, et un déménagement en Écosse – où il peut jouer plus régulièrement au football en équipe première – pourrait simplement l’aider à le faire.

Pourtant, moins de quatre ans après sa sortie de Liverpool à 15 millions de livres sterling, Ibe semble prêt à partir gratuitement, avec la décision de Liverpool de vendre plus belle que jamais.

