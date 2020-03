Une semaine cruciale pour Man United qui pourrait définir l’avenir

Après une soirée simple en FA Cup hier soir alors que Manchester United passait devant Derby County 3-0 à Pride Park, il est maintenant temps de faire face aux Red Devils qui entrent dans la semaine la plus importante de leur saison.

Les trois prochains matchs sont à peu près aussi importants qu’ils viennent et seront vitaux pour les espoirs de United d’assurer le football en Ligue des champions la saison prochaine.

Cela, à son tour, est plus crucial que jamais pour les Reds, les principaux sponsors Adidas ayant une clause pénale dans leur contrat qui réduit leurs paiements de 30% si United ne se qualifie pas pour la Ligue des Champions deux ans de suite.

Il y a deux voies de qualification, en terminant dans les quatre premiers (ou les cinq premiers si l’interdiction de Manchester City est maintenue) en Premier League et en remportant la Ligue Europa.

Pour faire le premier, les hommes d’Ole Solskjaer devront presque certainement retirer quelque chose des deux prochains matchs contre City dimanche et Spurs une semaine plus tard.

Le derby de Manchester de dimanche pose un dilemme particulier pour Solskjaer – que ce soit pour revenir aux trois à la formation arrière qu’il a eu tendance à employer contre des équipes plus fortes ou pour opter pour une formation plus offensive 4-2-3-1. Verrait-il un match nul contre les hommes de Pep Guardiola comme un point gagné ou deux points perdus?

Une semaine plus tard, les Reds affronteront la M6 pour un match difficile contre les Spurs de José Mourinho, eux-mêmes en lice pour ces places vitales en Ligue des champions. C’est la définition même d’un pointeur à six.

Pendant ce temps, les plus grands rivaux de United pour la quatrième place, Chelsea et Wolves, ont, sur le papier au moins, deux matchs relativement faciles. Chelsea a un match à domicile contre Everton et un voyage à Birmingham pour affronter Aston Villa en difficulté. Les loups affrontent Brighton à la maison et West Ham à Londres.

Si Chelsea et les Wolves devaient gagner leurs deux matchs, deux matchs nuls contre City et Spurs – ce qui serait considéré comme un résultat raisonnable dans des circonstances normales – pourraient laisser les Reds à sept points de la quatrième place et quatre à la cinquième place avec seulement huit matchs à jouer. jouer.

Pris en sandwich entre ces rencontres, c’est la petite affaire d’un voyage en Autriche pour jouer Lask lors du match aller des huitièmes de finale de la Ligue Europa. Alors que tout le monde se tape dans le dos à la chance de ce tirage, il serait dangereux de sous-estimer une équipe qui a six points d’avance dans sa ligue nationale, devant des noms plus connus tels que Red Bull Salzburg et Rapid Vienna.

Gagner la Ligue Europa est sans doute le chemin le plus facile vers la Ligue des Champions, mais le danger est que Solskjaer tombe entre deux tabourets. L’équilibre en termes de sélection d’équipe et de formation et de configuration tactique au cours de ces trois prochains matchs sera critique.

Avec Mauricio Pochettino en attente dans les coulisses, c’est aussi une semaine qui pourrait déterminer l’avenir du manager à Manchester United.

Une autre année de médiocrité, de grattage en Ligue Europa, de contraintes financières et de difficultés à recruter les meilleurs joueurs parce qu’ils veulent jouer contre les meilleurs, ou un retour à l’élite européenne avec les caisses vidées et de nouvelles signatures à la porte. La semaine prochaine pourrait non seulement définir la saison de United, mais aussi définir l’avenir de United pour les années à venir.

United a atteint le quart de finale de la FA Cup après avoir battu Derby hier soir. Mais que savez-vous de l’histoire des Red Devils en FA Cup? Répondez à notre quiz ci-dessous pour le découvrir!