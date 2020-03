Une source espagnole réclame avec véhémence le retour de Philippe Coutinho à Liverpool

Date de publication: jeudi 5 mars 2020 8:23

Liverpool envisage un swoop d’été pour ramener Philippe Coutinho à Anfield cet été – mais seulement si le prix est correct, selon des informations en Espagne.

le ancien meneur de jeu de Liverpool prêté au Bayern Munich depuis Barcelone en prêt pour cette saison, et le club allemand a une option d’achat à la fin de la campagne – mais aucune décision n’a encore été prise.

Malgré ses huit buts en Bundesliga et ses six passes décisives, Coutinho n’a cependant pas été un partant régulier et son PDG Karl-Heinz Rummenigge a récemment révélé qu’il n’était pas encore totalement convaincu par le Brésilien, ajoutant encore plus d’incertitude à son avenir.

Si le joueur revient à Barcelone cet été, il est probable que les géants de la Liga chercheront à bouger Coutinho – un investissement de 140 M £ en janvier 2018 – à nouveau. Mais trouver un acheteur peut s’avérer délicat.

Le manager des Reds Jurgen Klopp a toujours gardé ses distances en ce qui concerne la re-signature de Klopp à Liverpool; l’allemand dit ceci lors de la discussion sur le joueur pendant l’été: “Nous ne faisons pas de grands commentaires sur ces choses. C’est la même réponse qu’il n’est pas très probable que nous fassions quelque chose, nous verrons.

«C’est toujours ainsi que nous procédons. Si rien ne se passe, ce n’était pas la bonne option pour nous. Nous ne ferons pas de signatures juste pour signer quelqu’un, c’est tout. “

Cependant, Klopp est censé chercher une présence plus créative dans son équipe cet été et avec Adam Lallana et Xherdan Shaqiri prêts à continuer, il y aura une ouverture dans la zone de milieu de terrain offensive de Liverpool.

Et le journal espagnol Sport affirme que l’intérêt de Liverpool pour Coutinho reste «ouvert» et que Liverpool et Klopp pourraient être réunis avec le joueur cet été si le prix était jugé conforme aux attentes des Merseysiders.

Ils disent que Coutinho est fait en tant que joueur de Barcelone et suggèrent que Los Blaugrana cherchera à le changer pour le bon prix – ou peut-être même à nouveau prêté.

Le PSG est également présenté comme un prétendant potentiel, tandis que Chelsea a également été lié avec un mouvement pour le Brésilien ces derniers temps.

Et tandis que le premier choix de Liverpool, Kai Havertz, pourrait s’avérer trop coûteux, Sport estime qu’un retour à Anfield pour Coutinho ne peut pas encore être exclu à ce stade. Le mois dernier, un rapport semblait étayer ces affirmations selon lesquelles Coutinho était le plan B des Reds en cas d’échec de l’allemand.

McManaman soutient le retour de Coutinho

Steve McManaman peut également voir un itinéraire de retour à Anfield pour Coutinho, le pandit et ancienne star des Reds ayant déclaré le mois dernier: “Cela ne me dérangerait pas de revoir Coutinho. Il est un joueur brillant, mais une grande partie est simplement due à l’économie.

«S’ils peuvent ramener Coutinho à un prix raisonnable et potentiellement vendre quelques joueurs qui ne jouent pas régulièrement, alors cela pourrait fonctionner. Il y a des rumeurs selon lesquelles Xherdan Shaqiri pourrait partir à la fin de la saisonet Adam Lallana voudra peut-être jouer plus souvent.

“S’il y a de l’espace disponible, j’aimerais certainement Coutinho de retour, car il était un merveilleux joueur pour Liverpool. Il est ce type de joueur qui, lorsque le plan A ne fonctionne pas, peut changer le jeu.

“Il a marqué des buts incroyables pour Liverpool et même s’il devait gagner les fans après avoir demandé à partir, je pense que la plupart des fans reconnaîtraient à quel point il était bon pour Liverpool”, McManaman ajoutée.

“Il semble avoir un peu perdu son chemin à la minute, il a besoin d’un peu de TLC et un bras autour de lui n’est-ce pas? Donc, s’il veut revenir à Liverpool et que l’accord était bon, je n’aurais aucun scrupule à le reprendre parce qu’il est un adorable joueur. “

Coutinho lui-même a également fait part de ses commentaires sur le succès de Liverpool depuis son départ, avec le proverbe brésilien: “Liverpool vole, et cela ne me surprend pas.

«Nous l’avons déjà vu l’année dernière lorsqu’ils ont remporté la Ligue des champions, mais je ne suis pas non plus surpris en raison de leur équipe et de leur manager fantastiques.

«Je suis tellement heureux pour eux, parce que j’ai tellement d’amis là-bas, d’anciens coéquipiers, donc je suis tellement content pour eux, mais c’est tout.

“Je ne regarde pas en arrière. J’ai pris un autre chemin, et maintenant je suis sur un autre chemin, un peu comme tout le monde. Je me concentre entièrement – comme eux – sur la réalisation de mes rêves. Je suis content de ce que j’ai fait dans le passé, et maintenant je ne peux qu’avancer. “