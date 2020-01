Une source fiable affirme que Man Utd a mis fin à une participation de 20 M £ dans Joshua King

Date de publication: Vendredi 31 janvier 2020 5h56

Manchester United aurait déclaré à Bournemouth qu’ils ne rechercheraient plus un accord sur la date limite de transfert pour l’attaquant Joshua King.

L’équipe d’Ole Gunnar Solskjaer se bat désespérément pour se trouver un nouvel avant-centre le jour de la date limite et son approche quelque peu dispersée a vu des gens comme Edinson Cavani, Danny Ings, Odion Ighalo, Islam Slimani, Dries Mertens, Salomon Rondon et – peut-être le plus bizarrement – Adolfo Gaich tous ont été mentionnés comme cibles unies.

Solskjaer a déclaré qu’il souhaitait ajouter un attaquant qui “se casserait le nez pour marquer un but” mais jusqu’à présent, ses tentatives ont frappé un mur de briques, y compris un déménagement pour le roi de 28 ans.

Cependant, malgré une approche d’ouverture rejetée par Bournemouth, leur manager Eddie Howe a donné un peu d’espoir à United quand il a admis que les perspectives de garder King à Bournemouth étaient «hors de ses mains».

S’exprimant lors de sa conférence de presse vendredi matin, Howe a déclaré: «C’est difficile pour moi. Je ne vais pas nier tout ce que vous avez lu, mais je ne veux pas trop en parler car il reste un jour.

«Qui sait ce qui va se passer d’ici la date limite de clôture. Josh est très apprécié et aimé de nous et, évidemment, un autre club a vu à quel point il est bon, alors attendons de voir.

«Il fait partie intégrante de notre équipe et il l’est depuis longtemps. Il apporte cette force et ce rythme uniques, couplés à une grande capacité technique et un œil pour le but. Il a fait partie intégrante de ce que nous avons fait ces dernières années.

«Il peut également jouer dans un certain nombre de positions et sa polyvalence est la clé et il nous manque depuis qu’il a été blessé. Donc, en tant que manager du club, je serais réticent à perdre un joueur de cette qualité,

«Je pense que de notre point de vue, c’est à quel point il est tard dans la fenêtre. Un jour à parcourir est incroyablement difficile à remplacer un joueur de cette qualité. “

Et au milieu des rapports United était prêt à augmenter son offre à 20 millions de livres sterling pour Roi, Kris Temple, journaliste à la BBC Solent Sport, a déclaré que cette décision était désormais annulée après la fin des discussions avec United.

Il a tweeté: «Les fans de #AFCB peuvent pousser un soupir de soulagement.

“Les sources du club confirment à @solentsport que #MUFC a dit aux Cherries que leur poursuite de Joshua King était terminée.”

La nouvelle viendra comme un soulagement massif pour Bournemouth, qui, malgré les difficultés de King avec la forme et les blessures cette saison, aura compté sur le joueur de 28 ans pour l’aider dans sa bataille pour éviter la relégation.

Pour United, cependant, il s’agit essentiellement de revenir à la planche à dessin, bien que Solskjaer a suggéré qu’il ne s’attendait pas à ce que les Red Devils fassent d’autres affaires avec le temps qui tourne.

“Je ne pense pas que nous ferons plus d’affaires, non”, a déclaré le responsable. “Anthony [Martial] & Marcus peut aussi se casser le nez.

“Comme je l’ai dit, janvier a toujours été difficile et ce n’est pas seulement quelque chose que vous faites comme ça. Je ne suis pas sûr.

«Parfois, je dis quelque chose ici et il se passe autre chose. Je ne veux pas faire croître davantage les spéculations. Je m’attends à ce qu’il ne se passe rien, mais cela ne veut pas dire que ce n’est pas possible. “

Lorsqu’on lui a demandé s’il serait satisfait des options d’attaque dont il dispose actuellement, Solskjaer a déclaré: «Je suis content de ceux que j’ai ici.

«Et avec l’arrivée de Bruno, nous pouvons peut-être jouer différemment.

“Et bien sûr, avec les défenseurs centraux qui reviennent récemment et ce que nous avons fait avec trois à l’arrière, cela pourrait être une option pour changer un peu tactiquement.”

United pourrait désormais se tourner vers un attaquant argentin Gaich, qui est également recherché par une équipe de championnat de milieu de table.