Une source fiable révèle à quel point Paulo Dybala était proche du déménagement de Man Utd

Date de publication: dimanche 8 mars 2020 15h54

L’agent de Paulo Dybala a eu des entretiens avec Ed Woodward au sujet d’un transfert à Manchester United – avant que l’Argentin ne change d’avis tard et a demandé à son représentant d’annuler les pourparlers.

La star de la Juventus était apparemment sur le point de sortir des huit champions en titre de Serie A l’été dernier lorsque Maurizio Sarri a été nommé et son agent a admis que le joueur était frustré par le manque de temps de jeu la saison précédente.

Dybala était lié à un passage en Premier League, à la fois avec United et Tottenham, alors dirigé par son bon ami Mauricio Pochettino, fortement mentionné comme prétendants.

Mais maintenant, il a été révélé pour la première fois à quel point United était proche d’obtenir la signature de Dybala pour ce qui aurait sûrement été un record de club.

Selon Fabrizio Romano à Calciomercato, le courtier de Dybala, Jorge Antun, était en négociations avec le vice-président exécutif de Woodward au bureau de Londres du club et définissait les conditions personnelles de son transfert éventuel.

Cependant, avec un accord apparemment proche, Dybala a téléphoné à Antum en milieu de réunion pour lui demander d’annuler les pourparlers et de l’informer qu’il avait changé d’avis et qu’il ne voulait plus quitter la Juventus.

United cherchait également à utiliser l’ancien attaquant Romelu Lukaku comme un potentiel de compensation dans la signature potentielle, mais la position de Dybala a forcé les Red Devils à mettre fin à leurs efforts pour le déplacer vers la Vieille Dame, le Belge étant plutôt vendu à l’Inter Milan.

Et après avoir décidé de rester, Dybala a baissé la tête et a été rapidement soulevé par les captures de la Juventus de Matthijs de Ligt de l’Ajax, ainsi que d’Aaron Ramsey en liberté d’Arsenal.

Et l’Argentin n’a pas regardé en arrière, jouant un rôle énorme pour l’équipe de Sarri cette saison alors qu’ils cherchent à atteindre neuf titres de Serie A d’affilée, Dybala ayant 14 buts et sept passes décisives en 45 matches cette saison.

Man Utd avait été signalé l’été dernier comme se retirant de la course en raison d’une préoccupation concernant les dépenses relatives aux droits d’image, tandis qu’un reportage dans The Athletic a affirmé que ce serait les énormes frais qui auraient été impliqués si un accord pour Dybala avait été conclu qui avait poussé United à retirer son intérêt.

L’Athletic a déclaré: «Uni a regardé un remplaçant pour [Alexis] Sanchez à Paulo Dybala, mais a reculé devant les revendications salariales de 18 millions de livres sterling par an.

“L’Athletic a également été informé que les frais d’agent auraient atteint à eux seuls 13 millions de livres sterling.”

L’agent de Dybala a récemment nié les accusations selon lesquelles les demandes de l’attaquant argentin étaient trop élevées.

Jorge Antun a déclaré à Tuttosport: «J’ai parlé au club anglais, mais les histoires sur la commission n’étaient pas vraies.

“Il y avait simplement des problèmes entre les deux clubs.”

