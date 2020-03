Une star brésilienne aurait été offerte à Tottenham et Mourinho doit détourner les pourparlers d’Everton – HITC

Tottenham Hotspur se serait vu offrir Gabriel en janvier.

Tottenham Hotspur a signé deux contrats en janvier, alors que le milieu de terrain Gedson Fernandes est arrivé avec un prêt de 18 mois tandis que Steven Bergwijn a rejoint le PSV Eindhoven.

Pourtant, il semble que les Spurs aient eu un autre transfert potentiel sur la table, mais ils ont choisi de ne pas appuyer sur la gâchette, car Jose Mourinho and co a dit non.

Le rapport indépendant rapporte que le défenseur lillois Gabriel a été offert à Tottenham en janvier, mais les Spurs ont décidé de ne pas aller de l’avant avec une décision pour le Brésilien.

Ce même rapport indique qu’Everton a maintenant entamé des pourparlers sur un accord d’été pour Gabriel, qui pourrait coûter environ 30 millions de livres sterling après avoir signé un nouvel accord en janvier.

Everton peut avoir une longueur d’avance, mais Tottenham devrait certainement chercher à détourner leurs discussions avec un mouvement d’été, avec un timing certainement meilleur à la fin de la saison.

Dans l’état actuel des choses, les Spurs ont une multitude de défenseurs, mais lorsque le contrat de Jan Vertonghen prendra fin cet été, Tottenham aura besoin d’un défenseur du pied gauche pour équilibrer la défense de Mourinho.

Gabriel coche cette case, possédant la capacité sur le ballon de jouer à partir de la boîte en tant que centre arrière gauche, mais il est également grand, fort et physique – ce que Mourinho adorera sans aucun doute.

Le joueur de 21 ans a un potentiel majeur, et les Spurs ont un homme dans le bâtiment qui connaît bien Gabriel, car l’assistant de Mourinho, Joao Sacramento, a travaillé avec le défenseur à Lille avant de déménager à Spurs.

Sacramento saura quel énorme talent Gabriel est, et plutôt que de l’ajouter à une défense encombrée en janvier, se déplacer pour lui en tant que successeur de Vertonghen est parfaitement logique.

Il est certainement possible pour les Spurs d’imaginer encore Gabriel même s’ils ont dit non en janvier, mais ils devront agir rapidement pour lancer une clé dans les travaux pour Everton.

