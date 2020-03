Une star d’Arsenal ouvre la porte à une sortie permanente de 15 millions de livres sterling lors d’un interrogatoire sur l’avenir

Date de publication: jeudi 5 mars 2020 10:42

L’avenir du milieu de terrain d’Arsenal Mohamed Elneny reste en suspens après avoir laissé la porte ouverte à une sortie permanente des Émirats en été.

L’international égyptien a rejoint la partie turque Besiktas pour un prêt d’un an l’été dernier.

Elneny est devenu un rouage essentiel dans la salle des machines des Black Eagles, accumulant 26 apparitions pour son équipe à travers trois compétitions différentes cette campagne.

Une option d’achat aurait été insérée dans l’accord, Goal indiquant que le Gunners valoriser le joueur de 27 ans à environ 15 millions de livres sterling.

Maintenant, le joueur lui-même a parlé à beIN Sports (via Goal) pour savoir s’il revoit son avenir dans le nord de Londres ou s’il restera en Turquie.

Elneny a déclaré à propos de son passage actuel en prêt: «Bien sûr, je suis heureux parce que j’ai l’impression de faire partie de la famille Besiktas.

“Toujours, toujours, sachez que je suis heureux d’être ici et je ne sais pas pour l’avenir.

«Bien sûr, je ne connais pas l’avenir, mais si Besiktas me veut, il peut payer mon équipe actuelle et je peux rester.

«Bien sûr, je suis heureux d’être ici et je me bats toujours pour aider mes coéquipiers, pour aider le club, pour m’améliorer et être comme je le souhaite.

«Chaque fois que je souhaite que nous gagnions chaque match. C’est ce que nous attendons car nous sommes un grand club et nous avons de grands joueurs et nous avons une bonne équipe. “

Interrogé plus loin s’il voyait un échange permanent vers la Turquie à l’horizon, l’Egyptien a ajouté: «Vraiment, je ne sais pas.

«Le football change toujours et je ne connais pas l’avenir.

«Je ne sais pas si le club (Besiktas) me veut ou non, vous devez également demander au club s’il me veut ou non et s’il veut que je continue avec lui.

«J’ai toujours dit que je suis heureux ici. Je suis ravi d’être ici. J’ai toujours aimé jouer dans les grands clubs.

«Avant de jouer à Bâle en Suisse, le grand club là-bas, Arsenal est l’un des plus grands clubs du monde et Besiktas est un grand club du monde entier – tout le monde le sait.

«C’est au club parce que si le club me veut, je veux rester. Je peux rester, pas de problème. ”

