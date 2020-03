Une star de 12 millions de livres sterling s’apprête à signer un contrat de quatre ans avec Crystal Palace – HITC

On dit que Jeffrey Schlupp et Crystal Palace veulent un accord.

L’ailier de Crystal Palace, Jeffrey Schlupp, est en pourparlers avec le club et sur le point de s’engager dans un nouveau contrat, selon Le Soleil du dimanche (22 mars, page 68).

On prétend que Schlupp et Palace sont désireux de parvenir à un accord.

Et un accord de quatre ans pourrait être en cours pour le Ghanéen d’origine allemande.

Quand expire le contrat Crystal Palace de Jeffrey Schlupp?

Crystal Palace aurait versé à Leicester City 12 millions de livres sterling pour Schlupp en janvier 2017 et il n’a guère plus d’un an pour exécuter son contrat actuel.

Schlupp n’est revenu que récemment d’une blessure à la hanche qui l’a limité à seulement 14 apparitions cette saison.

Le joueur de 27 ans a marqué ou inscrit 15 buts en 94 matchs avec Palace.

Le fait de ne pas arrimer Schlupp rendrait Crystal Palace vulnérable à le perdre gratuitement à la fin du prochain mandat et pourrait conduire à une vente d’été à prix réduit.

Andros Townsend, Christian Benteke et Vicente Guaita sont parmi les autres joueurs des Eagles sans contrat l’été prochain.

Dans d’autres nouvelles, grande chance pour Arsenal après 25 millions de livres sterling, l’as rejette deux nouvelles offres de contrat – Notre avis