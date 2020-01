Une star de 17 buts félicitée pour sa réaction à l’effondrement du mouvement celtique de 3,25 millions de livres sterling en 2019 – HITC

L’accord du Celtic pour David Turnbull s’est effondré au cours de l’été.

Celtic est sur le marché pour de nouvelles signatures ce mois-ci, et le milieu de terrain de Motherwell David Turnbull pourrait toujours être sur le radar de Neil Lennon ce mois-ci.

Turnbull, 20 ans, a inscrit 17 buts et neuf passes décisives la saison dernière, devenant la nouvelle star de l’avenir du football écossais après avoir gravi les échelons de Motherwell.

Sans surprise, ses exploits à Fir Park ont ​​suscité l’intérêt, et Celtic a décidé de le signer au cours de l’été dans ce qui s’est avéré être une saga majeure.

Elle était allumée, elle était éteinte, elle était allumée de nouveau, elle était éteinte de nouveau, et puis il a été confirmé qu’un problème dans les soins médicaux de Turnbull avait sabordé son déménagement de 3,25 millions de livres sterling (BBC).

Turnbull a immédiatement été opéré du genou, ce qui l’a empêché pour la saison jusqu’à présent. C’était tout à fait la tournure inattendue pour le milieu de terrain, qui avait joué toute la saison avec quelques problèmes, mais avait soudainement besoin d’une chirurgie préventive.

Turnbull n’a pas encore donné de coup de pied ce trimestre, mais le Scottish Sun a suggéré en octobre que Lennon et Celtic le remplaceraient dès qu’il serait prêt.

Maintenant, le chef de la direction de Motherwell, Alan Burrows, a déclaré au Scottish Sun que le retrait du mouvement celtique était “ mentalement difficile ” pour Turnbull, mais sa réponse a été “ miraculeuse ”, affirmant qu’il a fait preuve d’une maturité incroyable pour maîtriser et surmonter ses malheurs.

Burrows a ajouté que Turnbull est sur le point de revenir d’une blessure, ce qui pourrait intéresser à nouveau le Celtic alors qu’il cherche enfin à amener le milieu de terrain offensif à Parkhead.

“Pour que tout cela soit enlevé, cela a dû être mentalement difficile pour lui”, a déclaré Burrows. «Je pense que la façon dont il l’a géré et s’est géré au club n’a rien de miraculeux pour un garçon de 20 ans. Il a fait preuve de beaucoup de maturité au-delà de ses années et a baissé la tête et s’est occupé de cela. Cela me donne la plus grande confiance qu’il reviendra le joueur qu’il était parce qu’il est tellement concentré sur le retour. “

“La partie la plus difficile au club est de lui mettre vraiment les rênes, pour s’assurer qu’il ne va pas trop loin et qu’il ne tombe pas en panne. Ses progrès se déroulent aussi bien que nous l’avions espéré en ce moment. Il est sur la bonne voie et je suis vraiment excité de voir l’équipe actuelle ajouter David Turnbull dans le mix. J’espère que les fans verront cela dans un avenir pas trop lointain », a-t-il ajouté.

Dans d’autres nouvelles, le superbe Celtic revient pour une star de 11 millions de livres sterling sûrement dans le doute après la bombe