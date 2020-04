Une star de 26 millions de livres sterling admet être un fan de Liverpool – HITC

Les dirigeants de Jurgen Klopp en Premier League ont besoin d’un nouveau défenseur central; pourraient-ils remettre le capitaine d’Aston Villa, Tyrone Mings, un déménagement de rêve à Anfield?

Le capitaine d’Aston Villa, Tyrone Mings, a admis qu’il était un fan de Liverpool en grandissant, parlant à Laura Woods sur talkSPORT (14 avril, 9h).

Ce n’est certainement pas un mauvais moment pour soutenir ceux de la moitié rouge du parc Stanley. Jurgen Klopp a ramené les jours de gloire à Anfield et, une fois que la saison 2019/20 se poursuivra, Liverpool sera couronné champion de Premier League pour la toute première fois – un an seulement après avoir à nouveau conquis l’Europe.

L’arrière central Mings de 26 millions de livres sterling est entièrement concentré sur le maintien d’Aston Villa dans l’élite, mais l’international anglais aura sûrement un large sourire sur son visage lorsque Jordan Henderson propulsera le trophée de la Premier League dans le ciel d’été.

“J’étais un fan de Liverpool et Steven Gerrard était mon joueur préféré”, dit Mings. «En raison de la façon dont il a exigé le meilleur de tous ceux qui étaient sur le terrain avec lui.

«J’étais un grand fan de Liverpool en grandissant. Quand je suis allé à Anfield pour la première fois avec Bournemouth, y être était super. Je n’étais jamais allé à Anfield auparavant, donc c’était un peu étrange.

«Ces expériences sont plus importantes pour ma famille. Ils sont extrêmement fiers. C’est plus spécial pour eux que pour moi en tant que joueur. “

Aston Villa a payé des frais record pour amener Mings dans les Midlands de façon permanente l’été dernier après qu’il ait brillé pendant leur campagne de promotion. Mais, selon The Star (12 avril, dernière page), ils pourraient être prêts à encaisser s’ils recevaient une offre de 40 millions de livres sterling.

Et avec Liverpool chassant un certain nombre de demi-centres avant le mercato d’été, qui peut dire qu’un déménagement de rêve à Anfield n’est pas une possibilité? Seuls trois joueurs ont fait plus de dégagements cette saison que les Mings (5,8 par match), le capitaine menant par l’exemple en bordeaux et bleu.

