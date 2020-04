Une star de 44 millions de livres prend une décision alors que les nouveaux propriétaires de Newcastle veulent de lui – HITC

Newcastle United a été lié à la star du Real Betis Nabil Fekir.

Selon Marca, l’as du Real Betis Nabil Fekir veut rester avec le club à moins qu’un “champion” ne veuille le signer cet été au milieu des liens avec Newcastle United.

Plus tôt cette semaine, Foot Mercato a affirmé que les propriétaires imminents de Newcastle United avaient identifié une multitude d’objectifs pour le moment où leur rachat prendrait fin.

Fekir serait l’une de ces cibles, aux côtés du défenseur du Napoli Kalidou Kouliday et de l’attaquant du Paris Saint-Germain Edinson Cavani, le Real Betis cherchant prétendument 50 millions d’euros (44 millions de livres sterling).

Cependant, Fekir aurait déclaré au Betis qu’il avait l’intention de rester avec le club la saison prochaine, à moins qu’une équipe comme Barcelone ou le Real Madrid ne demande un accord cet été.

On pense que Newcastle, Arsenal et l’AC Milan sont enthousiastes, mais ce ne sont pas des équipes “championnes” comme le veut Fekir, donc il restera au Betis.

Newcastle peut peut-être mettre sur pied un montage financier et un projet passionnant pour tenter Fekir une fois la prise de contrôle terminée, mais leurs chances ne sont pas grandes.

Le joueur de 26 ans a marqué sept buts et six passes décisives cette saison, et aurait apporté une réelle créativité et classe à la ligne de front de Newcastle, mais il semble qu’ils devront chercher ailleurs.

