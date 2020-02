Une star de 67 millions de livres fait une énorme erreur après les liens entre Liverpool et Tottenham – HITC

La paire de Premier League Liverpool et les Spurs auraient voulu signer Ruben Dias de Benfica – mais le défenseur avait une sortie en Ligue Europa à oublier.

De toutes les personnes qui auraient pu coûter cher à Benfica lors de leur affrontement en huitièmes de finale de Ligue Europa avec le Shakhtar Donetsk jeudi soir, vous ne vous attendiez pas à ce que ce soit leur défenseur central de 67 millions de livres sterling.

Ruben Dias, après tout, est l’un des jeunes défenseurs les plus admirés du jeu. Il a disputé plus de 150 apparitions en carrière à l’âge de 22 ans et, lors de la finale inaugurale de l’UEFA Nations League l’été dernier, il était sans doute le meilleur joueur sur le terrain vierge de Porto.

Mais, quelques jours seulement après que des rapports de l’Express aient suggéré que les géants de la Premier League Tottenham Hotspur et Liverpool envisageaient de déclencher sa monstrueuse clause de libération, Dias a commis un péché cardinal pour mettre Benfica au bord de l’élimination européenne.

Habituellement ainsi assuré en possession, Dias a été surpris en train de flâner sur le ballon au bord de sa propre loge par une haute presse du Shakhtar. Quelques secondes plus tard, Viktor Kovalenko donnerait aux géants ukrainiens une avance de 2-1 pour le match retour la semaine prochaine.

“Nobody’s nerfect”, comme le dit le vieil adage, et Dias va sûrement rebondir de cette erreur des plus inhabituelles de manière généralement dominante. Pour l’instant, cependant, il n’est pas exactement M. Popular du Portugal.

Et si les éclaireurs de Tottenham ou de Liverpool surveillaient les procédures, les cordons de la bourse auraient pu se resserrer un peu.