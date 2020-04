Une star de Barcelone prête à porter un coup de marteau à Man Utd, Arsenal

Date de publication: Lundi 20 avril 2020 7:54

Le défenseur de Barcelone Samuel Umtiti semble prêt à porter un coup de transfert à Manchester et à Arsenal en restant au Camp Nou cet été.

Selon The Sun via le média espagnol Sport, le défenseur français est déterminé à rester et à se battre pour sa place avec les géants catalans, plutôt que de risquer de déménager dans un autre club.

le 26 ans est connu pour être «élevé» sur les «listes de souhaits» des deux géants de la Premier League, mais Sport rapporte qu’Umtiti n’est pas prêt à partir car il est installé en Catalogne.

Malgré cela, le Barça est toujours ouvert aux offres pour le joueur, les champions actuels de la Liga espérant lever des fonds pour augmenter leur budget de transfert pour la prochaine fenêtre d’été.

Le vainqueur de la Coupe du monde Umtiti s’est imposé comme l’un des meilleurs défenseurs du monde avant d’être touché par des problèmes de blessures au cours des deux dernières saisons.

Le Sun ajoute que le Français est sous contrat jusqu’en 2023 et qu’Umtiti espère même obtenir un nouvel accord avec le Barça.

Uni, quant à eux, recherchent un partenaire à long terme pour Harry Maguire, avec Ole Gunnar Solskjaer pas complètement convaincu par les goûts de Victor Lindelof, Eric Bailly, Axel Tuanzebe et Phil Jones, tandis que la locataire rom Chris Sammling semble certaine d’être vendue cet été .

Le défenseur de la Juventus Matthijs de Ligt est également en haut de la liste des cibles de United après avoir eu du mal à s’adapter à la vie en Serie A, mais une ancienne star des Red Devils a exhorté le Néerlandais à rester en Italie et à prouver sa valeur.

Les espoirs d’Arsenal de retrouver leur ancienne gloire sont toujours entravés par des problèmes défensifs, Mikel Arteta cherchant à donner à ce côté de son équipe une chance majeure dans le bras cet été.

En effet, leur dernier objectif semble être le défenseur central de Reims Disasi, les Gunners échouant déjà dans un effort pour le signer en janvier.

Pendant ce temps, l’ancien attaquant d’Arsenal et actuel expert Charlie Nicholas a exhorté les Gunners à prendre des mesures drastiques afin de convaincre l’attaquant vedette Pierre-Emerick Aubameyang de prolonger son séjour dans le nord de Londres.

L’international gabonais a été une lumière brillante au cours des dernières saisons autrement décevantes aux Emirats.

Bénéficiant d’un record de buts marqués de près de deux buts tous les trois matchs depuis son arrivée en janvier 2018, Aubameyang a souvent été le seul facteur empêchant Arsenal de glisser dans la médiocrité de milieu de table.

Avec seulement un an restant sur son contrat actuel et apparemment aucun nouveau plan pour prolonger son séjour, la spéculation a monté que Aubameyang pourrait partir, avec un changement de Robin van Persie-esque à Man Utd espionné.

Sa sortie serait sans aucun doute un coup de marteau pour Mikel Arteta, et l’ancien artilleur Charlie Nicholas pense qu’un duo en disgrâce devrait être supprimé afin de lever des fonds pour offrir à Aubemayang tout ce qu’il veut signer sur la ligne pointillée. Lire la suite…