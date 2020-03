Une star de la Juventus en quarantaine après un test positif pour le coronavirus

Le défenseur de la Juventus Daniele Rugani a été testé positif pour le coronavirus.

L’international italien de 25 ans, un coéquipier de Cristiano Ronaldo, a été placé en quarantaine alors que des médecins effectuent des contrôles sur ceux avec qui il a été en contact.

Un communiqué publié sur le site officiel du club a déclaré: «Le footballeur Daniele Rugani a été testé positif au Coronavirus-COVID-19 et est actuellement asymptomatique.

«La Juventus Football Club active actuellement toutes les procédures d’isolement requises par la loi, y compris celles qui ont été en contact avec lui.»

Rugani a disputé sept matches avec des seniors cette saison, le dernier lors d’une victoire 2-1 en championnat à Spal le 22 février.

Les joueurs et le personnel de Nottingham Forest avaient auparavant reçu un bilan de santé sain après avoir été testés pour le virus à la suite du diagnostic positif du propriétaire du club Evangelos Marinakis.

L’homme d’affaires grec était à Nottingham la semaine dernière et a assisté au match de championnat Sky Bet contre Millwall.

Forest devrait jouer Sheffield mercredi à Hillsborough samedi, les Hiboux étant en dialogue avec les visiteurs et la Ligue de football anglaise, qui dit qu’elle continuera de suivre les directives du gouvernement et ne prévoit pas de reporter les matchs.

Un communiqué du club a déclaré: «Nottingham Forest peut confirmer que tous les joueurs, le personnel et les officiers ont été testés pour le coronavirus et tous les résultats sont revenus négatifs.

«Quelques heures après avoir appris que le propriétaire Evangelos Marinakis avait été testé positif pour le virus, le club a pris des mesures rapides pour organiser des tests pour l’ensemble des joueurs, du personnel et des officiers de la première équipe qui sont entrés en contact avec le propriétaire la semaine dernière.

“Le club restera en dialogue étroit avec les instances dirigeantes compétentes et les autorités du football pour s’assurer que les mesures appropriées sont prises.”

L’affrontement d’Arsenal en Premier League avec Manchester City, prévu mercredi soir, a été reporté à titre de “mesure de précaution” après que Marinakis, propriétaire d’Olympiacos et de Forest, ait rencontré le personnel des Gunners et des joueurs lors d’un match de Ligue Europa à l’Emirates Stadium le mois dernier.

L’équipe de Mikel Arteta devrait s’entraîner jeudi si aucun de ceux qui sont isolés ne commence à montrer des symptômes – et aucune personne impliquée dans le club ne doit subir de test de dépistage du coronavirus – avant le voyage de samedi en Premier League à Brighton.

Les loups devraient jouer à l’Olympiacos à huis clos jeudi en Grèce après que leur tentative de report du match de Ligue Europa ait été rejetée par l’UEFA, à la grande consternation du manager Nuno Espirito Santo.

L’Olympiacos affirme qu’aucun de ses joueurs ou de son équipe n’a été testé positif au virus.

Un communiqué du club disait: “L’Olympiacos informe qu’après les examens médicaux nécessaires de tous les membres du département de football, des managers et du personnel, les tests se sont révélés tous négatifs pour le virus COVID-19.”

Les loups ont exprimé leur colère contre le match à venir dans un communiqué, déclarant: “Notre position est que le voyage présente des risques inutiles pour nos joueurs, notre personnel, nos supporters et les familles de tous ceux qui voyagent, à des moments aussi critiques et incertains.”

Le match Olympiacos contre Wolves est l’une des nombreuses rencontres européennes qui se dérouleront sans spectateurs: d’autres incluent le match de Manchester United en Ligue Europa contre le club autrichien LASK jeudi, le match de Chelsea en Ligue des champions au Bayern Munich mercredi prochain et la rencontre des Rangers en Europa League au Bayer Leverkusen jeudi prochain.

Un communiqué des Rangers a déclaré: «Les Rangers regrettent que les supporters aient pris des dispositions de voyage, mais les avertissements et les conseils sur le coronavirus doivent être suivis.

“Les autorités allemandes pensent que c’est la bonne marche à suivre et les Rangers respectent leur décision de ne pas autoriser les supporters à entrer dans le stade.”

Cependant, les liens entre Séville et Rome et l’Inter Milan et Getafe ont été reportés en raison des restrictions de voyage imposées par les autorités espagnoles.

Le match amical de l’Angleterre contre l’Italie à Wembley le 27 mars devrait se poursuivre, mais la visite de l’Italie en Allemagne, où le défenseur de Hanovre de 23 ans, Timo Hubers, a été testé positif au virus, ne sera pas ouverte aux spectateurs, pas plus que les matchs amicaux de la France. contre l’Ukraine et la Finlande.

Au moins les deux prochains tours de matches de Liga seront joués à huis clos, tout comme les matchs dans les ligues françaises jusqu’au 15 avril et le 25e tour des matches dans les deux meilleures ligues du Portugal, tandis que la finale de la Coupe de la Ligue française a été reportée.

La Serie A italienne a été l’une des premières ligues à être suspendue à la suite de l’épidémie, et la fédération italienne avait admis que la saison pourrait ne pas être terminée.

Cependant, l’UEFA a confirmé qu’elle n’avait reçu aucune demande des associations nationales de reporter la finale de l’Euro 2020, qui débutera à Rome le 12 juin et qui se déroulera dans toute l’Europe.

LIRE LA SUITE: Conor Coady s’inquiète sérieusement du Coronavirus avant le voyage en Grèce