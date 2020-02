Une star de Liverpool ne coupe aucun coin alors que le plan astucieux des vacances d’hiver est révélé

Date de publication: Mercredi 5 février 2020 3:44

Le gardien de Liverpool Alisson Becker profite de ses vacances d’hiver pour s’entraîner dans son Brésil natal dans le but de se maintenir sur la voie de la gloire à la fin de la saison, selon des informations.

Après avoir raté huit des 25 matchs de Premier League de la campagne à cause d’un mélange de blessures et de suspension, Alisson a réussi à enregistrer neuf passes décisives dans l’élite, à égalité avec Nick Pope de Burnley et Dean Henderson de Sheffield United.

Le joueur de 27 ans est devenu une partie incontournable de l’équipe de Jurgen Klopp, mais selon Globo Esporte, Alisson est déterminé à rester dans sa meilleure forme plutôt que de perdre son rythme pendant les vacances d’hiver de la Premier League.

La source dit que Alisson a voyagé à Fluminese pour s’entraîner avec son frère Muriel, qui joue pour le côté brésilien, dans le but de garder la forme.

Liverpool a rompu ses fonctions de Premier League samedi dernier après la victoire 4-0 sur Southampton à Anfield, avec les rouges ne devrait pas jouer dans l’élite avant le 15 février contre Norwich à Carrow Road.

Cependant, Liverpool a disputé un match depuis la victoire contre les Saints, le plus jeune club du club ayant gagné 1-0 contre Shrewsbury Town mardi pour atteindre le cinquième tour de la FA Cup.

Alisson et ses coéquipiers seniors de Liverpool – ainsi que le patron Jurgen Klopp – n’étaient pas présents pour le match, mais le vétéran James Milner l’était, le milieu de terrain reçoit des éloges du directeur des moins de 23 ans Neil Critchley pour ses paroles de sagesse aux jeunes joueurs du club.

Un but de l’arrière central de Shrewsbury, Ro-Shaun Williams, a suffi pour que les Reds progressent, avec un affrontement contre Chelsea à Stamford Bridge la récompense au tour suivant.

Parlant après le match, Critchley était également ravi des performances de son équipe pour battre leurs adversaires de Ligue 1.

Dans d’autres nouvelles de Liverpool, le gardien de but Adrian serait recherché par le Real Betis de la Liga à la fin de la saison.

Adrian est arrivé sur le Merseyside en été avec un contrat de deux ans après le départ de Simon Mignolet et a remplacé Alisson cette saison.

Adrian a gravi les échelons du Real Betis, jouant pour le club lors de la saison 2012/13 et l’équipe espagnole aurait voulu le retrouver.

