Une star talentueuse de Tottenham a été avertie de la baisse du transfert – HITC

L’attaquant de Tottenham Hotspur est lié au passage à l’Inter.

La star de Tottenham Hotspur, Christian Eriksen, est fortement liée à un déménagement à l’Inter Milan.

Le rapport du Guardian Inter prévoit d’offrir 12,8 millions de livres au Danois.

Les Spurs hésiteraient à le perdre à la mi-saison, mais son contrat expirant les place dans une position délicate.

Eriksen se joindrait à l’équipe d’Antonio Conte pour essayer d’aider leur tentative de battre la Juventus au titre de Serie A.

L’ancien patron de Serie A, Zdenek Zeman, a prévenu Eriksen qu’il pourrait ne pas connaître de succès individuel en Italie tout de suite.

Même ainsi, il ne doute pas de la qualité de la star de Tottenham.

Il a déclaré à Tuttomercatoweb: «Oui [I like him], mais jouer dans le championnat italien n’est pas facile. Six mois s’écouleront avant de s’habituer au football italien. »

Zeman a ajouté: “Eriksen pour moi est plus fort que Vidal”, lorsqu’on lui a demandé de comparer les deux cibles Inter.

Eriksen peut être une exception à l’avertissement de Zeman. Le football italien est moins frénétique et plus tactique que la Premier League, et cela peut lui convenir.

S’il s’inquiète de s’adapter, il voudra y aller le plus rapidement possible, lui donnant le reste de la saison pour s’acclimater avant de se lancer dans la saison prochaine.

