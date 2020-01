Union Berlin 2-0 FC Augsbourg

Il Union Berlin a gagné 2-0 contre Augsbourg pendant le match joué ce samedi dans le An der Alten Forsterei. Les deux équipes sont venues de perdre leurs derniers matchs. Il Union Berlin est venu avec l’intention de reprendre le chemin de la victoire après avoir subi une défaite 3-1 dans le duel précédent contre le RB Leipzig et en ce moment, il avait une série de trois défaites consécutives. De la part de l’équipe visiteuse, le FC Augsburg perdu par un résultat de 3-5 lors du match précédent contre Borussia Dortmund. Avec cette défaite, l’équipe augsburgués se place en douzième position après la fin du match, tandis que le Union Berlin Il est onzième.

25/01/2020

À 17:38

CET

SPORT.es

La première moitié du match a commencé imbattable pour l’équipe locale, qui s’est manifestée grâce à un but de Neven Subotic, terminant ainsi la première période avec un 1-0 à la lumière.

Dans la seconde moitié, la chance est venue pour l’équipe de l’acier, ce qui a augmenté le score avec un peu de Marcus Ingvartsen à la 61e minute, terminant le match avec un score final de 2-0.

Les deux entraîneurs ont fait des mouvements sur les bancs. L’entraîneur de Union Berlin a donné accès à Marius Bulter, Felix Kroos et Julian Ryerson pour Anthony Ujah, Robert Andrich et Marcus Ingvartsentandis que le Augsbourg a donné accès à Eduard Lowen et Alfred Finnbogason pour Rani Khedira et Ruben Vargas.

L’arbitre a averti avec un carton jaune de Keven Schlotterbeck, Neven Subotic, Christian Gentner et Robert Andrich par le Union Berlin et à Jeffrey Gouweleeuw par l’équipe augsburgués.

Après ce match, les deux équipes étaient à égalité à 23 points et placées au onzième rang (Union Berlin) et douzième position (FC Augsburg).

L’équipe qui a joué le match à domicile sera mesurée le lendemain avec le Borussia Dortmundtandis que le FC Augsburg jouera contre lui Werder Bremen.

Fiche techniqueUnion Berlin:Rafal Gikiewicz, Marvin Friedrich, Keven Schlotterbeck, Neven Subotic, Christopher Trimmel, Christian Gentner, Robert Andrich (Felix Kroos, min.79), Christopher Lenz, Sebastian Andersson, Anthony Ujah (Marius Bulter, min.72) et Marcus Ingvartsen (Julian Ryerson, min 86)FC Augsbourg:Tomas Koubek, Tin Jedvaj, Felix Uduokhai, Jeffrey Gouweleeuw, Philipp Max, Andre Hahn, Damian Rossbach, Rani Khedira (Eduard Lowen, min.70), Ruben Vargas (Alfred Finnbogason, min.77), Marco Richter et Florian NiederlechnerStade:An der Alten ForstereiButs:Neven Subotic (1-0, min. 47) et Marcus Ingvartsen (2-0, min. 61)